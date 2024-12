BRAMPTON, ON, le 9 déc. 2024 /CNW/ - (TSX : L) (TSX : L.PR.B) - Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter contre espèces toutes ses 9 000 000 actions privilégiées de deuxième rang, série B (les « actions de série B ») en circulation le 8 janvier 2025 (la « date de rachat »), à un prix de rachat égal à 25 $ par action, pour un montant global de 225 millions de dollars, y compris tous les dividendes accumulés et non payés jusqu'à la date de rachat, mais excluant celle-ci, au montant de 0,02944 $ par action de série B (collectivement, le « prix de rachat »), moins tout impôt à déduire et à retenir par la société.

Un avis officiel sera remis au seul détenteur enregistré des actions de série B conformément aux conditions des actions de série B contenues dans les articles de la société.

Le rachat des actions de série B n'aura aucune incidence sur le dividende trimestriel annoncé précédemment par la société concernant les actions de série B, payable le 31 décembre 2024 aux actionnaires inscrits le 15 décembre 2024. Une fois les actions de série B rachetées, les porteurs d'actions de série B cesseront d'avoir droit aux dividendes et ne seront pas autorisés à exercer des droits en tant que porteurs autres que ceux de recevoir le prix de rachat.

Les détenteurs d'actions de série B non enregistrés doivent communiquer avec leur courtier ou un autre intermédiaire pour obtenir des renseignements sur le processus de rachat des actions de série B dans lesquelles ils détiennent un intérêt véritable. L'agent de transfert de la société pour les actions de série B est la Société de fiducie Computershare du Canada (« Computershare »). Les questions concernant le processus de rachat peuvent être adressées à Computershare au 1-800-564-6253 ou par courriel à l'adresse [email protected].

Suite au rachat du 8 janvier 2025, les actions de série B seront retirées de la Bourse de Toronto (« TSX ») et ne seront plus négociées à cette date.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflètent les attentes actuelles de Loblaw concernant les événements futurs, y compris son intention de racheter les actions de série B et de retirer ces dernières de la Bourse de Toronto. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Loblaw et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport du troisième trimestre de 2024 à l'intention des actionnaires de Loblaw et dans sa notice annuelle actuelle. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Loblaw ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

