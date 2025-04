BRAMPTON, ON, le 2 avril 2025 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats du premier trimestre de 2025 le 30 avril 2025, à environ 6 h 30 (HAE). La publication sera suivie d'une téléconférence à 10 h (HAE), en plus d'une webémission.

Pour accéder à la téléconférence du premier trimestre de Loblaw, veuillez composer le 416-945-7677 ou le 888-699-1199. La rediffusion sera disponible environ deux heures après la téléconférence au 289-819-1450 ou au 888-660-6345, code d'accès : 30196#. Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l'onglet « Investisseurs » du site loblaw.ca. Préinscription possible.

Cette année, l'assemblée annuelle des actionnaires de Les Compagnies Loblaw Limitée aura lieu le 6 mai 2025 à 11 h (HAE) au Royal Conservatory, TELUS Centre for Performance and Learning, Koerner Hall, au 273, Bloor Street West, Toronto (Ontario) Canada. Les actionnaires qui ne pourront pas assister à l'assemblée en personne pourront écouter, participer et voter à l'assemblée en temps réel par le biais d'une plateforme web à l'adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-700-868-246 [mot de passe de l'assemblée : AGM2025] et par téléphone.

Pour accéder à la conférence audio de l'assemblée annuelle des actionnaires, veuillez composer le 833-987-8188 (anglais) ou le 844-543-2794 (français). La rediffusion audio sera disponible après la téléconférence au 647-483-1416 ou 877-454-9859, code d'accès : 2235002#. Pour plus de détails sur la façon de se joindre à l'assemblée annuelle des actionnaires, d'y participer ou d'y voter par le biais de la plateforme web ou par téléphone, veuillez consulter le « Guide de l'utilisateur LUMI - Assemblée virtuelle » qui, à partir du 4 avril 2025, sera disponible sur la page « Événements et présentations » du site loblaw.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses plus de 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins d'alimentation; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

