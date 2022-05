BRAMPTON, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - (TSX: L) - Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 25 mars 2022 ont été élus au conseil d'administration de Loblaw. Le vote a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui a eu lieu virtuellement le 5 mai 2022. Le tableau suivant présente les résultats du vote :

Nom du candidat Voix pour Abstentions Scott B. Bonham 285 247 093 99,83 % 490 699 0,17 % Christie J.B. Clark 280 224 230 98,07 % 5 513 233 1,93 % Daniel Debow 285 304 181 99,85 % 433 611 0,15 % William A. Downe 283 252 971 99,13 % 2 484 821 0,87 % Janice Fukakusa 284 269 174 99,49 % 1 468 618 0,51 % M. Marianne Harris 285 381 944 99,88 % 355 848 0,12 % Claudia Kotchka 284 729 159 99,65 % 1 008 633 0,35 % Sarah Raiss 284 743 481 99,65 % 994 311 0,35 % Galen G. Weston 279 503 955 97,82 % 6 233 837 2,18 % Cornell Wright 284 257 789 99,48 % 1 480 003 0,52 %

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

Une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Loblaw souhaite apporter une correction au communiqué de presse annonçant son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) du 3 mai 2022. Le nombre moyen d'actions ordinaires négociées chaque jour au cours des six derniers mois s'étant établi à 502 167, la quantité maximale d'actions ordinaires de Loblaw dans de cadre de l'OPRCNA qu'il sera possible d'acheter a été fixée à 125 541 par jour, sauf dans le cas des achats de blocs et des achats de George Weston Limitée, actionnaire majoritaire de Loblaw.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedar.com .

