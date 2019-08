Les compagnies canadiennes, Groupe Compass et Copper Branch, lancent un partenariat national visant à créer un réseau de nouveaux établissements d'alimentation offrant des superaliments à base de plantes à 100 %

Aujourd'hui, plus de Canadiens se considèrent comme végétaliens ou végétariens qu'à tout autre moment de l'histoire, avec près de trois millions d'entre eux adoptant des régimes alimentaires à base de plantes. De plus en plus, les consommateurs, en particulier ceux dans les milieux de la santé et de l'éducation, recherchent des solutions de remplacement saines à base de plantes. Ce partenariat réunit l'expertise en alimentation à base de plantes de Copper Branch et l'expertise en services alimentaires du Groupe Compass Canada pour offrir une expérience de premier rang aux consommateurs canadiens à la recherche d'un meilleur accès aux choix végétaliens.

En vertu de cet accord, le Groupe Compass Canada a le choix d'ouvrir jusqu'à 50 établissements Copper Branch au cours des 10 prochaines années, et cinq ouvertures sont prévues au cours de la prochaine année. Grâce à ces nouveaux établissements, les clients du Groupe Compass Canada auront accès à un plus vaste éventail de choix sains à base de plantes, tout en favorisant la croissance de Copper Branch.

« Nous nous sommes engagés à faire du développement durable un moteur essentiel de notre processus décisionnel. Les repas à base de plantes constituent l'une des principales plateformes d'action de la stratégie de développement durable du Groupe Compass, qui encourage les choix de menus meilleurs pour le corps et la planète », a déclaré Michael Hachey, directeur de l'innovation au Groupe Compass Canada. « Ce partenariat stratégique est une réponse directe à ce que nos clients nous ont demandé : ils veulent des options saines, à base de plantes, respectueuses de l'environnement (en favorisant un développement durable) et adaptées à un style de vie bien équilibré. Nous sommes ravis de collaborer avec Copper Branch, une histoire de réussite d'origine canadienne et la plus grande chaîne de restaurants végétaliens au monde, afin de proposer davantage de choix à base de plantes aux consommateurs qui les recherchent. »

« Copper Branch comprend le rôle que les superaliments à base de plantes à 100 % peuvent jouer dans un mode de vie sain et équilibré », a déclaré Rio Infantino, président-directeur général de Copper Branch. « Notre partenariat avec le Groupe Compass Canada nous permettra de mettre des choix végétaliens à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens, tout en accélérant notre croissance et en élargissant notre empreinte nationale. Nous sommes ravis de nous associer avec le principal fournisseur de services alimentaires du pays afin de diversifier les régimes alimentaires d'un océan à l'autre. »

Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le chef de file dans les services alimentaires et les services de soutien au Canada, avec plus de 25 000 associés travaillant à plus de 2 200 emplacements dans l'ensemble du pays. La compagnie se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien parmi les secteurs principaux, notamment dans les plus grands établissements sportifs et de divertissement, dans les salles à manger, et les cafés, écoles, universités, résidences pour personnes âgées et d'hôpitaux, de même que dans des camps éloignés et sur des plateformes de forage en mer. Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme Best Workplaces™ dans les domaines du commerce de détail et de l'accueil en 2019 par Great Place to Work®, l'autorité mondiale en matière de reconnaissance des environnements de travail dignes de grande confiance et qui font preuve de haut rendement.

Notre société mère, Compass Group PLC basée au Royaume-Uni, gère des exploitations dans plus de 50 pays, occupant des positions de premier plan sur le marché au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Australie et aux États-Unis, en plus d'entreprises établies dans des marchés en développement en Europe de l'Est, en Amérique du Sud et en Asie. Le Groupe Compass emploie plus de 600 000 associés dans le monde entier qui fournissent un service supérieur pour offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.compass-canada.com.

Copper Branch

Fondée en 2014 et basée à Montréal, Copper Branch est une société privée qui a la distinction d'être la chaîne de restauration rapide haut de gamme à base de plantes la plus grande et la plus florissante au monde. La compagnie a pour mission d'autonomiser, d'énergiser et d'améliorer la qualité de vie des gens, offrant une expérience de restauration pratique à base de plantes sans sacrifier le goût, la qualité ou la satisfaction. Les plats au prix raisonnable et composés à 100 % de plantes ne sont jamais frits et comprennent principalement des ingrédients biologiques et non génétiquement modifiés. Pour les emplacements, les menus et autres détails, visitez https://EatCopperBranch.com/ Facebook, Twitter et Instagram @CopperBranch

