Les commerçantes et les commerçants de la rue Peel pourront réinstaller leurs chapiteaux sur le domaine public

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a confirmé jeudi que les terrasses ayant été brusquement fermées par les inspecteurs du Service de sécurité incendie (SIM) vendredi soir, pourront être déployées avec des chapiteaux.

Depuis samedi, plusieurs discussions se sont déroulées entre le SIM, les commerçants de la rue Peel, l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville centre afin de recueillir toutes les informations sur les événements du vendredi soir. Bien que les terrasses aient été rouvertes dès le samedi, sans chapiteau, une solution a été trouvée pour permettre le redéploiement des terrasses avec leurs chapiteaux, tout en respectant les normes de sécurité incendie, le code de la route et les normes qui régissent le chantier majeur de réfection des infrastructures centenaires d'eau potable et d'égouts de la rue Sainte- Catherine Ouest.

Les terrasses et les chapiteaux des restauratrices et des restaurateurs pourront bénéficier d'une emprise exceptionnelle sur le domaine public et ainsi respecter les critères de distance avec le bâtiment. Des mesures supplémentaires seront également mises en place pour faciliter autant que possible la circulation dans le secteur, l'accès au transport collectif, la livraison des marchandises pour les commerces et pour assurer une meilleure signalisation.

Cette solution permettra aux terrasses d'opérer durant toute la saison estivale et de profiter de l'achalandage du centre-ville de la métropole. Parallèlement, une enquête interne se poursuit au sein du SIM afin d'identifier les circonstances exactes et la chronologie des événements ayant mené à la fermeture des terrasses vendredi dernier.

« La façon abrupte dont les terrasses ont été fermées vendredi dernier est injustifiable et ne reflète absolument pas la façon dont nous devons soutenir nos commerçants, en particulier pendant la fin de semaine du Grand Prix, qui est une bouffée d'air importante pour les restaurateurs. Nous sommes satisfaits de confirmer que les terrasses de la rue Peel pourront rouvrir avec leurs chapiteaux grâce à un plus grand espace disponible sur la rue. Depuis samedi, notre priorité est de permettre la réouverture des terrasses avec chapiteaux, dans le respect des normes de sécurité incendie, et nous mettrons en place des mesures supplémentaires pour faciliter la mobilité et l'accès dans le secteur. Cet événement doit servir d'exemple à ne jamais reproduire », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Montréal rayonne pour la qualité de ses bars, de ses restaurants et des terrasses que nous rendons plus nombreuses que jamais. Cet événement a donc été extrêmement douloureux et va à l'encontre des efforts de notre administration pour soutenir les commerces et les restaurants locaux. Pendant que l'enquête du SIM se poursuit, nous tenions absolument à assurer la réouverture rapide des terrasses et nous espérons que les Montréalaises, les Montréalais et les touristes seront nombreux à profiter des centaines de terrasses et des rues piétonnes aménagées partout à Montréal », a mentionné le président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur, Luc Rabouin.

