Les cols bleus de Rouyn-Noranda signent

ROUYN-NORANDA, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Après un vote de grève et une bonne ronde de négociations, les cols bleus de Rouyn-Noranda ratifient une nouvelle convention collective. Il s'agit d'un contrat d'une durée de six ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027, avec un total de 23,5 % d'augmentations salariales. De plus, certains titres d'emploi ont été reclassifiés et plusieurs primes ont été bonifiées.

« La rémunération était un enjeu important pour la rétention des salariés et pour favoriser le recrutement à la ville de Rouyn-Noranda. Nous sommes confiants qu'avec les résultats des pourparlers nous serons capables d'y arriver », de dire Stéphane Hébert, président du Syndicat.

Les personnes salariées profiteront aussi d'améliorations au niveau de certains horaires de travail et il y aura création d'un comité de travail paritaire pour discuter de l'enjeu de la sous-traitance.

« Je salue la mobilisation des membres pour que l'on puisse arriver à une conclusion intéressante pour l'ensemble des parties. C'est gagnant gagnant ! », d'ajouter Geneviève Carrier, conseillère syndicale du SCFP.

