Les cols bleus de la Ville de Québec votent en faveur de l'hypothèse de règlement !

QUÉBEC, le 25 mai 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce matin, les membres du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP, section locale 1638) ont voté en faveur de l'hypothèse de règlement soumise par le conciliateur-médiateur du ministère du Travail le 9 mai dernier. La nouvelle convention collective qui couvrira la période 2024 à 2028 a été adoptée à 70%.

Parmi les avantages négociés, on compte des augmentations salariales significatives de 22 % sur cinq ans, des outils pour lutter contre la sous-traitance et freiner l'augmentation des coûts de déneigement et des éléments qui permettront de revaloriser les employés des cols bleus et d'améliorer la rétention de la main-d'œuvre.

« Cette négociation n'a pas été de tout repos, mais les membres ont répondu présents et c'est ce qui a fait la différence. Au-delà des augmentations salariales, ce qu'on demandait c'est d'être reconnu à notre juste valeur pour le travail qu'on effectue. Je pense que cette nouvelle convention, c'est un pas dans cette direction. » d'expliquer Luc Boissoneault, président du SCFP, section locale 1638.

Rappelons que la convention collective était échue depuis le 31 décembre 2023 et que le 26 février dernier, le syndicat suspendait sa grève d'une durée indéterminée pour donner une chance aux pourparlers qui se déroulaient en médiation.

