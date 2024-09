Les cols blancs de la Ville de Trois-Rivières sont sans contrat de travail depuis plus de 20 mois!

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des cols blancs de la Ville de Trois-Rivières (SCFP 3423), qui représente 517 membres cols blancs et professionnels, est en négociation afin de renouveler sa convention collective depuis le 1er janvier 2023. Force est de constater qu'un fossé sépare encore l'employeur de ses travailleuses et travailleurs avant d'en arriver à une entente.

Les parties ont tenu 28 rencontres de négociation, 2 rencontres de médiation en plus de 6 rencontres sur le régime de retraite et 17 rencontres en lien avec le plan d'évaluation déposé en décembre 2022. Toutes ces rencontres n'ont malheureusement pas permis de conclure une entente.

Or, les parties peinent toujours à s'entendre sur le salaire, le régime de retraite, les assurances collectives et même le plan d'évaluation des emplois qui vise à ce que toutes et chacun soient rémunérés en fonction d'une courbe préétablie, et ce, de façon juste et équitable.

« Un rapport de rémunération globale a même été fait par un actuaire, soit une comparaison de la rémunération des salariés de la Ville avec des comparables, et ce, en partenariat avec l'employeur. Nous travaillons avec les mêmes chiffres, mais l'employeur n'utilise pas ces données à leur juste valeur! », d'exprimer Patricia Larouche, présidente du SCFP 3423.

Alors que le contexte inflationniste commence à peine à se calmer, la vie chère est encore présente et pour ces employé(e)s qui n'ont pas eu d'augmentation salariale l'année dernière et cette année, la côte est dure à remonter. Pendant ce temps, la Ville a des problèmes de recrutement et de maintien en emploi, le roulement de personnel étant incessant.

Rappelons que plus tôt en 2023, les personnes conseillères municipales de la Ville de Trois-Rivières se sont quant à elles négocié une augmentation de 26 %.

« Nous ne sommes pas contre l'augmentation salariale des conseillers, mais nous considérons que ce qui est bon pour eux est aussi bon pour l'ensemble des salariés de la Ville. Le coût de la vie, il a augmenté pour tout le monde », de conclure Patricia Larouche.

