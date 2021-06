Les cols blancs de la Ville de Saguenay en colère

SAGUENAY, QC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des cols blancs de la Ville de Saguenay (SCFP 2466) ont voté à plus de 96 % pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. Parallèlement, la partie syndicale a demandé la conciliation afin d'aider à débloquer les négociations.

« C'est la première fois qu'un médiateur-conciliateur est nommé dans l'histoire des négociations collectives des cols blancs de la Ville de Saguenay. Nous trouvons qu'en tant que plus grande ville de la région, la Ville devrait donner l'exemple et démontrer beaucoup plus de respect envers ses salarié(es) à la table de négociation et au niveau des relations de travail, ce qui est très loin d'être le cas », de dire Claire Simard, conseillère syndicale au SCFP.

Les objectifs du SCFP 2466 sont principalement de protéger les conditions de travail ainsi que le pouvoir d'achat de ses syndiqué(e)s.

« Les cols blancs offrent des services importants pour les citoyennes et les citoyens de la ville. Il est hors de question que nous acceptions des reculs dans nos conditions de travail », de conclure la présidente du syndicat, Stéphanie Cloutier.

Ces travailleurs et travailleuses sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2019.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

