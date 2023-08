TORONTO, le 28 août 2023 /CNW/ - Le Conseil des employeurs des collèges (CEC) et le personnel de soutien à temps plein des CAAT affilié au SEFPO ont conclu un accord sur l'augmentation des salaires et des avantages sociaux.

Les parties se sont rencontrées le vendredi 25 aout pour négocier avec succès une solution mutuellement convenue fondée sur l'état actuel du projet de loi 124. Le personnel de soutien à temps plein recevra une augmentation supplémentaire de 6,5 %, outre l'augmentation de 3 % qu'il a reçue en vertu du projet de loi 124, ce qui représente un total de 9,5 % pour l'ensemble de la durée de la convention collective.

Les augmentations salariales ont été fixées d'un commun accord de la manière suivante :

Du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 - 3 % ; Du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024 - 3 % ; Du 1er septembre 2024 au 31 aout 2025 - 3,5 %.

Les employés et employées de l'unité de négociation recevront les versements rétroactifs au cours des prochaines périodes de paie.

De surcroit, la couverture actuelle des services paramédicaux au titre du régime de coassurance maladie complémentaire sera portée de 85 % à 90 %, jusqu'à un maximum combiné de 4 750 $ par personne au cours d'une année civile pour toutes les dépenses admissibles. Cette augmentation entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

« Le personnel de soutien est l'épine dorsale du secteur collégial. Son travail acharné permet aux collèges de l'Ontario de continuer à offrir l'éducation de premier ordre pour laquelle ils sont réputés », a indiqué Graham Lloyd, président du CEC. « Nous sommes heureux d'être parvenus à un accord avec le syndicat sur les augmentations de salaire et des avantages sociaux en reconnaissance de leur contribution au système d'enseignement supérieur. »

Aucune autre modification n'a été apportée à la convention collective 2022-2025.

Le CEC et le SEFPO, qui emploie le personnel scolaire à temps plein et à temps partiel, sont parvenus à un accord au début du mois. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.collegeemployercouncil.ca/.

À propos du Conseil des employeurs des collèges

Le Conseil des employeurs des collèges (CEC) est l'agent négociateur mandaté par le gouvernement pour négocier les conventions collectives avec le personnel syndiqué au nom des 24 collèges de l'Ontario financés par les fonds publics. Le CEC fournit également divers services au réseau des collèges tels que des conseils en matière de ressources humaines, d'administration des conventions collectives et de recherche. Enfin, il est le souscripteur des garanties d'assurance collective.

SOURCE Conseil des employeurs des collèges

