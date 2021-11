Le Conseil des employeurs des collèges présente une proposition pour éviter les interruptions de travail

TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Après plus de cinq mois de rencontres virtuelles, les négociations entre le Conseil des employeurs des collèges (CEC), représentant les 24 collèges publics de l'Ontario, et l'équipe de négociation du personnel scolaire (CAAT-A) du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), représentant les employés des collèges (professeurs, enseignants, bibliothécaires et conseillers à temps plein et à temps partiel), demeurent dans une impasse.

Le CEC a déployé tous les efforts possibles pour négocier avec l'équipe des CAAT-A, notamment en présentant plusieurs offres de règlement, dont la plus récente a été envoyée le 23 novembre. Le CEC n'a toujours pas reçu de réponse à cette proposition.

« Notre proposition actuelle ne prévoit absolument aucune concession pour les employés des collèges et leur permettrait d'obtenir des augmentations salariales immédiates et de meilleurs avantages sociaux, a déclaré Graham Lloyd, chef de la direction du CEC. Plus tôt ce mois-ci, les parties ont rencontré un conciliateur nommé par le ministère du Travail. Au cours de cette réunion, l'équipe des CAAT-A a présenté sa proposition révisée en demandant à l'équipe du CEC de l'accepter ou de soumettre les éléments en suspens à un arbitrage exécutoire volontaire avec William Kaplan. »

« Les collèges sont déterminés à prévenir les interruptions de travail et à offrir la stabilité aux étudiants, aux employés et à la communauté collégiale dans son ensemble, a déclaré Laurie Rancourt, présidente de l'équipe de négociation de la direction du CEC. Compte tenu de l'absence de réponse à notre dernière offre de la part de l'équipe des CAAT-A, et compte tenu de l'affirmation selon laquelle elle a déjà reculé autant qu'elle le pouvait pour ses principales demandes, dans les circonstances, nous avons proposé l'arbitrage de différends prévoyant la sélection d'une proposition finale volontaire et exécutoire avec William Kaplan. Cette proposition permet à l'arbitre de déterminer si une entente peut être conclue et, si ce n'est pas le cas, de prendre une décision définitive exécutoire. Nous croyons que c'est la meilleure façon de procéder. »

La sélection d'une proposition finale permettrait aux deux parties de présenter pleinement le bien-fondé de leurs propositions respectives (proposition du 18 novembre des CAAT-A et proposition du 23 novembre du CEC) à l'arbitre. Il chercherait à savoir si un règlement concerté est possible et, si ce n'est pas le cas, il sélectionnerait l'une des deux propositions dans son intégralité.

Nous attendons la réponse de l'équipe des CAAT-A au sujet de cette offre d'arbitrage. Le CEC respectera la décision de l'arbitre, quelle qu'elle soit, et espère pouvoir conclure cette convention collective avant les vacances d'hiver.

Des copies des propositions des deux parties sont disponibles sur le site www.CollegeEmployerCouncil.ca.

À propos du Conseil des employeurs des collèges

Le Conseil des employeurs des collèges (CEC) est l'agent négociateur mandaté par le gouvernement pour négocier les conventions collectives avec le personnel syndiqué au nom des 24 collèges de l'Ontario financés par les fonds publics. Le CEC fournit également divers services au réseau des collèges tels que des conseils en matière de ressources humaines, d'administration des conventions collectives et de recherche. Enfin, il est le souscripteur des garanties d'assurance collective.

