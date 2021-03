Les climatiseurs Haier ont également présenté leur nouvelle technologie de gestion saine de l'air, créant ainsi une nouvelle catégorie de climatiseurs santé et s'établissant comme une référence dans le secteur.

Haier a pu démontrer le fonctionnement de ses nouveaux climatiseurs à travers une série de puissants scénarios d'air sain et de sommeil sain lors de l'AWE 2021 à Shanghai, illustrant ainsi la manière dont sa technologie de gestion saine de l'air permet l'avènement d'une nouvelle génération de climatiseurs équipés de fonctionnalités de pointe comme le lavage de l'air, un mode de sommeil sain et la communication en champ proche (CCP).

Les climatiseurs équipés de la fonction de lavage de l'air peuvent éliminer sept polluants atmosphériques courants dans l'air (les particules fines PM2,5, le formaldéhyde, les bactéries, la poussière, les odeurs, les acariens et le pollen), tout en libérant des ions négatifs de calibre 10 000 et des molécules d'eau qui contribuent à humidifier la pièce. Ils peuvent ainsi laver l'air une fois par heure sans consommer de ressources.

Pour sa part, le climatiseur Leishen offre trois caractéristiques exceptionnelles. Un vent intelligent abaisse rapidement la température sans souffler directement sur les gens, tandis que le mode de chauffage du sol réchauffe la pièce du plancher au plafond. La technologie intelligente alimentée par l'intelligence artificielle permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres de sorte qu'ils s'adaptent de façon naturelle aux différents modes, en fonction des habitudes et des phases du sommeil, afin de garantir un repos de qualité et de stimuler le système immunitaire.

Grâce à la chambre de stérilisation, le climatiseur projette uniquement de l'air pur tout en restant propre. Quant à la commande vocale intelligente, elle permet aux utilisateurs de programmer oralement une minuterie ou des rappels, en plus d'obtenir des prévisions météorologiques et d'autres services, créant ainsi une agréable expérience intelligente. Enfin, la température 360° garantit une température uniforme dans toute la pièce, avec une variation négligeable d'au plus 0,5 °C.

Les climatiseurs Haier avec système intégré d'aide à la décision fondé sur l'IA garantissent la meilleure expérience qui soit en ce qui a trait à l'air, à la vie et aux appareils électroménagers. En plus de réguler la qualité de l'air et de gérer le confort dans toute la maison, ils offrent aux utilisateurs la possibilité d'interagir avec les paramètres de leur climatiseur, de programmer des rappels et de donner des instructions pour effectuer une grande variété de tâches prises en charge par l'écosystème de maison intelligente Haier. En tant qu'appareils intelligents, ces climatiseurs très bien équipés sont dotés de leurs propres cinq sens pour évaluer et gérer la qualité de l'air intérieur, les conditions météorologiques extérieures, le fonctionnement du climatiseur, les scénarios d'utilisation et les tâches de l'équipement ménager.

Afin de répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui en matière d'expériences intelligentes saines et efficaces, Haier continue d'innover et d'élargir son offre dans le domaine des climatiseurs et de la maison intelligente, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit de toute la maisonnée.

