FRANCFORT, Allemagne et QINGDAO, Chine, 3 octobre 2024 /CNW/ - Le 1er octobre 2024 (heure de Beijing), Haier Smart Home Co., Ltd. (inscrite à la bourse de Shanghai, Hong Kong et Francfort; symbole boursier : 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE), un leader mondial des appareils électroniques grand public et des appareils électroménagers, a annoncé la conclusion de son acquisition des activités de réfrigération commerciale de Carrier (Carrier Commercial Refrigeration), une société de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR) pour une valeur d'entreprise d'environ 775 millions de dollars. Les technologies associées à la réfrigération commerciale que l'entreprise possède ou qu'elle est autorisée à utiliser, y compris la technologie d'utilisation du dioxyde de carbone, contribueront à l'amélioration de l'environnement, favoriseront la transformation écologique des entreprises et profiteront à la société. Cette acquisition enrichit davantage le portefeuille diversifié de produits de Haier Smart Home et représente un positionnement stratégique amélioré sur le marché mondial de la réfrigération commerciale.

L’endroit où a eu lieu la conclusion de l’acquisition par Haier Smart Home des activités de réfrigération commerciale de Carrier. (PRNewsfoto/Haier Smart Home)

Cette acquisition s'inscrit dans la foulée de la signature d'accords définitifs le 12 décembre 2023 et représente une étape importante dans la stratégie de croissance mondiale de Haier. La transaction a été conclue avec succès après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires et rempli une série de conditions de clôture habituelles, assurant une bonne coordination entre toutes les parties prenantes et une transition en douceur pour l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'accueillir plus de 4 000 employés des activités de réfrigération commerciale de Carrier au sein de la famille de Haier, a déclaré Li Huagang, président et chef de la direction de Haier Smart Home. Non seulement cette transaction élargit notre portefeuille de produits, mais elle nous offre également une occasion unique de créer un fournisseur de solutions plus efficaces et plus durables, du froid industriel aux commerces de détail d'aliments en passant par l'entreposage sous froid. Les marques bien connues comme Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior et Green & Cool, ainsi que leurs équipes exceptionnelles et leurs clients clés, joueront un rôle essentiel dans nos efforts visant à offrir des solutions de produits plus complètes et novatrices à notre clientèle de plus en plus diversifiée. »

« Se joindre à Haier représente une occasion fantastique pour notre entreprise et notre équipe, a déclaré Marcus Eisenhuth, chef de la direction de Carrier Commercial Refrigeration. Notre équipe est étonnée et touchée par l'engagement ferme et le dévouement de Haier à assurer une transition d'entreprise en douceur et à obtenir toutes les approbations nécessaires dans les délais prévus. Au cours du processus conjoint, nous avons acquis une meilleure compréhension de la culture unique de Haier, du modèle RenDanHeYi et de la façon dont Haier permet à chaque personne de s'épanouir. « Nous sommes impatients de voir les synergies que ce partenariat permettra certainement de créer. »

L'acquisition permet à Haier d'élargir sa portée, de la réfrigération à domicile au marché de la réfrigération commerciale, améliorant ainsi sa capacité à offrir des solutions de réfrigération complètes à une clientèle plus vaste dans les secteurs industriels, de la vente au détail d'aliments et de l'entreposage sous froid.

À propos de Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier est l'un des principaux producteurs d'appareils ménagers au monde, mettant l'accent sur les solutions de maison intelligente et la production personnalisée. Haier Smart Home Co., Ltd. conçoit, produit et distribue une vaste gamme d'appareils électroménagers. Il s'agit notamment de réfrigérateurs, de congélateurs, de machines à laver, de climatiseurs, de chauffe-eau, d'appareils de cuisine, de petits appareils ménagers et d'une vaste gamme d'appareils ménagers intelligents. L'entreprise distribue ses produits par l'entremise de marques domestiques de premier plan comme Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA et Candy. Haier Smart Home Co., Ltd. a lancé le Smart Home Experiential Cloud sur le marché chinois, qui relie les foyers, les utilisateurs, les entreprises et les partenaires de l'écosystème, et facilite l'intégration des services en ligne de Haier, les entreprises hors ligne et les micromagasins et soutiennent les interactions avec les utilisateurs pour optimiser davantage l'expérience utilisateur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2521735/The_site_closing_Haier_Smart_Home_s_acquisition_Carrier_s_Commercial_Refrigeration.jpg

SOURCE Haier Smart Home

PERSONNE-RESSOURCE : Yaxi Lou, [email protected]