TORONTO, le 4 déc. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia annonce qu'elle est prête à soutenir les propriétaires d'entreprises dans le cadre de la deuxième phase du programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Le CUEC inclut maintenant un prêt additionnel de 20 000 $ pour les entreprises admissibles qui s'étaient prévalues du premier prêt, et un prêt de 60 000 $ pour les nouveaux demandeurs admissibles. De plus, la date limite pour soumettre une demande a été reportée au 31 mars 2021.

Dans le cadre de la deuxième phase du CUEC, le gouvernement fédéral a élargi son soutien aux petites entreprises pour leur offrir un prêt sans intérêt additionnel de 20 000 $ pour une période limitée. Ce nouveau prêt est offert à tous les demandeurs existants admissibles qui ont déjà obtenu le premier prêt de 40 000 $. Les nouveaux demandeurs qui respectent les conditions du programme peuvent maintenant solliciter un prêt de 60 000 $. De plus, le gouvernement fédéral fait passer de 10 000 $ à 20 000 $ la portion non remboursable si le montant total du prêt au titre du CUEC est remboursé avant le 31 décembre 2022. Le montant de la portion non remboursable dépend de diverses variables (notamment le montant du prêt), qui sont détaillées dans la FAQ accessible sur le site Web du CUEC.

« La Banque Scotia salue la décision du gouvernement fédéral d'élargir son soutien aux petites entreprises canadiennes en leur offrant un prêt additionnel au moment où elles en ont le plus besoin, » a souligné Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. « Compte tenu de l'intensification des restrictions partout au pays, ces fonds sont une ressource essentielle pour de nombreuses PME. Nous sommes fiers de soutenir les propriétaires d'entreprises en facilitant l'accès à ces programmes et en leur offrant des conseils et des solutions qui les aideront affronter les mois qui viennent. »

Les clients qui voudraient faire une demande de CUEC ou qui voudraient en savoir plus sur le soutien offert par la Banque Scotia aux petites entreprises sont invités à consulter la page suivante : https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/soutien-scotia.html.

La Banque Scotia soutient les entreprises canadiennes

La Banque Scotia a récemment été classée meilleure banque au chapitre de la satisfaction de la clientèle, selon l'étude d'impact de la COVID-19 sur la clientèle canadienne de Bond.

Voici certaines des mesures d'aide offertes aux clients des Services bancaires aux entreprises et des Services bancaires aux petites entreprises du Canada admissibles touchés par la crise :

demande en ligne du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC);

demande en ligne de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC);

(SSUC); soutien dans le cadre du programme d'aide financière de la Banque de développement du Canada (BDC);

(BDC); soutien dans le cadre du programme d'aide financière d'Exportation et développement Canada (EDC);

(EDC); accès ininterrompu aux conseils personnalisés des conseillers, Petites entreprises et des directeurs, Relations d'affaires des Services bancaires aux entreprises.

Pour en savoir davantage sur les programmes d'allégement offerts aux particuliers et aux entreprises, veuillez consulter le banquescotia.com.

