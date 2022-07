CHINO HILLS, Californie, 6 juillet 2022 /CNW/ - L'inactivité, la stigmatisation et l'isolement ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels font face les personnes ayant une déficience physique et intellectuelle. Et selon Psychiatry.org, ce qui est bien pire encore, c'est que ces effets mènent à l'exclusion, aux problèmes de santé mentale, à la dépression et aux traumatismes pour les 70 millions de personnes touchées dans le monde.

Voici les trois principaux domaines de souffrance humaine associés aux déficiences physiques et intellectuelles :

Conceptuel : langage, lecture, écriture, mathématiques, raisonnement, connaissances, mémoire.

: langage, lecture, écriture, mathématiques, raisonnement, connaissances, mémoire. Social : empathie, jugement social, aptitudes de communication, capacité à suivre les règles et capacité à nouer et entretenir des amitiés.

: empathie, jugement social, aptitudes de communication, capacité à suivre les règles et capacité à nouer et entretenir des amitiés. Pratique : autonomie dans différents domaines comme les soins personnels, les responsabilités professionnelles, la gestion de l'argent, les loisirs et l'organisation des tâches scolaires et professionnelles.

Le stress que vivent les enfants qui sont touchées par ces incapacités et leurs familles rend la vie quotidienne difficile.

C'est précisément pour cette raison que, durant les mois de juillet, août et septembre, Fit Body mène sa campagne « Charity Check in » à l'échelle de la marque afin de recueillir des fonds pour les enfants et touchés par la déficience intellectuelle et leurs familles, en appui au site SpecialOlympics.org.

« Le défi est bien réel, et c'est exactement la raison pour laquelle la communauté de Fit Body, composée de clients, d'entraîneurs et de propriétaires, a choisi d'aider à soutenir les millions de personnes touchées partout dans le monde. Nous misons sur une communauté de calibre mondial, et nous sommes vraiment impressionnés de recevoir un tel soutien », a déclaré Bryce Henson, chef de la direction de Fit Body Boot Camp.

La mission de Special Olympics est d'offrir tout au long de l'année des entraînements sportifs et des compétitions dans différents sports de type olympique aux enfants et aux adultes ayant une déficience intellectuelle, leur donnant ainsi la possibilité de continuer à développer leur forme physique, faire preuve de courage, s'amuser et participer au partage de cadeaux, d'habiletés et d'amitié avec leur famille, les autres athlètes de Special Olympics et la communauté.

« Cette mission interpelle vraiment les clients et les propriétaires de Fit Body. Nous agissons conformément à notre mission mondiale qui consiste à favoriser la forme physique et à changer des vies chaque jour. Cela crée une synergie, et nous sommes reconnaissants pour le soutien de nos clients », a déclaré Barrett Henson, directeur de l'entraînement de Fit Body Boot Camp.

Chaque fois qu'un client signalera sa présence dans un établissement de Fit Body sur Facebook ou Instagram en utilisant les mots-clics #fitbody4kids et #fitbodyspecialolympics, tous les emplacements de Fit Body Boot Camp du monde entier feront un don pour soutenir les enfants ayant une déficience physique et intellectuelle en versant des fonds à Special Olympics.

Grâce à ces dons collectifs, les enfants participant aux programmes de Special Olympics recevront de l'aide afin de mener une vie plus saine et épanouie.

À propos de Fit Body Boot Camp

Fondé par Bedros Keuilian en 2009, Fit Body Boot Camp est le camp d'entraînement qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il offre à ses membres partout dans le monde des camps d'entraînement abordables et de haute intensité dont les sessions de 30 minutes axées sur la perte de graisse mettent le corps au défi et donnent des résultats probants. En tant que marque bien établie et primée, Fit Body Boot Camp a été reconnue par le magazine Inc. et figure sur sa liste des 5 000 entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La marque figure aussi palmarès des 500 franchises du magazine Entrepreneur. Comptant des centaines d'emplacements en Amérique du Nord, Fit Body Boot Camp prend de l'expansion grâce au franchisage, offrant un investissement de premier ordre pour les clients éventuels admissibles. Pour de plus amples renseignements sur Fit Body Boot Camp, y compris les possibilités de franchise, visitez le https://fitbodybootcamp.com/ .

SOURCE Fit Body Boot Camp

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lauren Nign, [email protected]