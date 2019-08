Les claviers sans fil Brydge sont désormais offerts dans les magasins Best Buy de partout au Canada

L'augmentation de la présence chez les détaillants du Canada survient à un moment excitant pour l'entreprise, qui a connu récemment sa campagne de précommande la plus réussie à ce jour, avec le lancement des claviers Brydge Pro.

« Nous sommes ravis de nous associer à Best Buy à l'échelle nationale et de pouvoir offrir notre gamme complète de claviers pour tablettes électroniques à l'avant-garde du marché à la clientèle canadienne. Le vaste réseau de magasins Best Buy permettra à davantage de clients de faire l'essai des avantages uniques que procurent nos produits. » - Toby Mander Jones, cochef de la direction et fondateur de Brydge.

Pour trouver le magasin Best Buy le plus près : https://stores.bestbuy.ca/en-ca/search

Couverture récente

« Ce clavier Brydge est exactement ce que beaucoup de personnes souhaitent qu'il soit : l'expression ultime de nombreuses années d'efforts pour fusionner les formats iPad et ordinateur portable. »

- Federico Viticci, MacStories

- Sam Byford , The Verge

- , The Verge « [...] nous pouvons affirmer avec confiance qu'il s'agit du meilleur clavier pour iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces. »

- Mark Linsangan , Apple Insider

À propos de Brydge

Brydge est un leader en matière d'appareils électroniques grand public de haute qualité. La société a rapidement établi la nouvelle norme pour les claviers de tablette électronique, étant reconnue tant par l'industrie que par les clients. Conjuguant design élégant, boîtier en aluminium à 100 % et caractéristiques à l'avant-garde du marché, les claviers Brydge se substituent véritablement à l'ordinateur portable.

Brydge a remporté de nombreux prix sur les plans du design et de l'innovation. La société a notamment été récipiendaire à quatre reprises du CES Innovation Award Honoree (2019, 2018, 2017 et 2016) de même que du Red Dot Design Award et du GOOD Design Award.

Personne-ressource

April de Haan

Responsable du marketing, Brydge

april@brydge.com

iPad et MacBook sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft® et Surface sont des marques commerciales de Microsoft Corporation

Google's Pixel Slate, Chrome et marques connexes sont des marques commerciales de Google LLC

