Les CHSLD du Groupe Roy Santé obtiennent une note de 100 % à l'Agrément

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le Groupe Roy Santé partage les résultats de sa dernière démarche d'agrément qui s'est soldée pour le CHSLD St-Georges et le Centre Le Royer par un agrément avec mention d'honneur obtenu avec une note parfaite (100 %), et ce, en pleine pandémie de COVID-19.

Il s'agit d'un exploit qui reflète à la fois l'excellence du travail accompli et la volonté profonde de toutes les équipes, tous secteurs d'activité confondus, à offrir ce qu'il y a de mieux aux résidents et aux familles qui font confiance au Groupe Roy Santé depuis 55 ans.

Faits saillants

La démarche d'agrément du Groupe Roy Santé (GRS) s'est déroulée en octobre 2021, en pleine pandémie de COVID-19.

Cette démarche a résulté en un agrément avec mention d'honneur (note de 100 %).

En 2016, le GRS s'est vu décerner un agrément avec mention d'honneur (note de 99,8 %).

Le programme d'agrément Qmentum d'Agrément Canada comporte 427 normes et pratiques visant à mesurer et à évaluer la qualité des soins et des services offerts par les établissements de santé dont les CHSLD.

Le Groupe Roy Santé s'est conformé aux 427 normes, ce qui représente un taux de conformité de 100 %.

Durant la pandémie, GRS a publié près de cent communiqués à l'intention du personnel et des familles les informant des dernières mesures mises en place à la suite des recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la santé publique et de la situation à l'interne.

Le rapport d'agrément fait mention des nombreuses initiatives et des formations mises en place pour soutenir le personnel dès le début de la pandémie dont « Prends soin de toi », les formations « Muscler votre résilience » et « Faciliter la vaccination et le dépistage ».

Les visiteurs d'Agrément Canada ont écrit dans leur rapport que « Les membres du personnel rencontrés ont parlé en termes élogieux du milieu de travail stimulant et de la volonté de tous d'aller au-delà de l'appel du devoir pour s'assurer que les résidents reçoivent les soins nécessaires. »

Citations

« La note parfaite obtenue à l'agrément, nous la partageons autant avec nos gestionnaires, notre personnel, nos comités de résidents, nos bénévoles, nos résidents et leurs proches qu'avec nos partenaires du réseau de la santé qui nous appuient dans notre travail. Notre but est de toujours faire mieux pour que nos résidents et nos résidentes soient heureux. » - Stéphane Roy, Président

« Le Groupe Roy Santé est un établissement privé conventionné (EPC) qui œuvre auprès d'une clientèle multiethnique vivant des défis de grande perte d'autonomie au quotidien. Nous sommes fiers de constater que notre approche personnalisée, professionnelle et participative continue à donner des résultats qui se situent au-delà des normes reconnues. » - Marie-France Goyette, Directrice générale

Profil du Groupe Roy Santé

Le GROUPE ROY SANTÉ http://www.grouperoysante.ca est un établissement privé conventionné (EPC) composé de deux installations, soit le CHSLD St-Georges (260 résidents) et le Centre Le Royer (96 résidents). Sa mission est d'accueillir les personnes âgées en perte d'autonomie et de leur offrir, en partenariat véritable avec les résidents et leurs proches, des soins et des services sécuritaires et de qualité dans le cadre d'un milieu de vie substitut chaleureux, stimulant et adapté à leur condition.

