Bien-être et humanité au cœur des CHSLD : le Groupe Roy Santé et Connectologie collaborent pour transformer l'environnement des personnes hébergées

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Le Groupe Roy Santé et Connectologie sont fiers d'annoncer la création et le succès d'une nouvelle plateforme multimédia innovante : Connecto. La plateforme Connecto vise d'abord à transformer l'expérience des personnes hébergées en CHSLD. Ce nouvel outil agit comme chef d'orchestre des équipements audiovisuels installés dans les aires de vie communes, pour créer des ambiances vivifiantes et personnalisées qui contribuent au bien-être global des personnes hébergées, sans remplacer l'humanité essentielle des interactions sociales.

La plateforme Connecto se distingue des autres solutions disponibles par son fonctionnement autonome, planifié et contrôlé. Par le biais de l'automatisation, Connecto crée des ambiances diversifiées et adaptées à toutes les périodes de la journée. Il est également possible d'activer un « mode manuel », qui permet aux résidents et aux membres du personnel de collaborer pour créer les atmosphères souhaitées.

« La plateforme Connecto ne remplace pas le contact chaleureux des êtres humains, mais elle crée un environnement plus stimulant pour nos résidents, les encourageant à interagir et à s'engager dans leur milieu de vie. Cet outil a permis d'encourager les résidents à sortir de leur chambre et à participer à des activités collectives. En plus d'améliorer leur bien-être, Connecto favorise l'interaction sociale et l'engagement », témoigne Mme Muriel Frénois, coordonnatrice du milieu de vie et des services professionnels au CHSLD St-Georges.

« C'est réellement une technologie qui est centrée sur les besoins des résidents, de leurs proches et des employés, pour créer un sentiment de communauté. Ce que l'on souhaite, c'est d'inspirer d'autres organisations comme le Groupe Roy Santé à prioriser et à investir dans le bien-être de leurs résidents. La mission des milieux d'hébergement est tout autant d'assurer la sécurité de leurs résidents, que leur bien-être », souligne M. Francis Etheridge, co-fondateur de Connectologie.

L'innovation et l'excellence sont des valeurs fondamentales du Groupe Roy Santé, qui, en partenariat avec Connectologie, a contribué à l'élaboration et à l'implantation de cette technologie. La plateforme Connecto, qui marque une avancée significative dans l'intégration des nouvelles technologies en milieu de soins, incarne une vision où l'innovation et l'humanité coexistent pour offrir aux résidents en milieux d'hébergement une qualité de vie supérieure. En mettant en lumière l'importance de l'interaction sociale et du bien-être au quotidien, Connecto s'inscrit comme un véritable atout pour l'avenir des CHSLD. Depuis, la collaboration entre le Groupe Roy Santé et Connectologie se poursuit pour créer une solution de partage des « histoires de vie » des personnes qui se côtoient en CHSLD et qui favorisera encore davantage les interactions entre elles.

Pour consulter la vidéo de rayonnement de la plateforme Connecto : cliquez ici.

À propos du Groupe Roy Santé

Le Groupe Roy Santé est un acteur majeur dans le secteur des soins aux aînés, avec un engagement constant pour l'amélioration de la qualité de vie de ses résidents. À travers des solutions innovantes et une approche centrée sur l'humain, le Groupe Roy Santé œuvre à garantir des services de santé et de bien-être de haute qualité dans ses établissements.

À propos de Connectologie

Connectologie est une entreprise qui a comme mission de vitaliser les milieux d'hébergement collectif pour aînés par la création de technologies qui stimulent les interactions humaines. Elle a été fondée par d'anciens employés de Moment Factory (Vincent Pasquier et Geneviève Isabelle Michaud) et un docteur en gérontologie (Francis Etheridge). L'arrimage de leurs expertises en gérontologie et en design de solutions multimédias permet à Connectologie de développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des milieux d'hébergement pour les aînés en perte d'autonomie.

Groupe Roy Santé

https://www.grouperoysante.ca/

Connectologie

https://www.connectologie.ca/

Renseignements : Guillaume Beaudin, 438 499-7610, Julien Nelson, 581 313-9719, [email protected]