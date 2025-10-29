HAMILTON, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le programme Des manteaux pour les enfants des Chevaliers de Colomb s'est amorcé aujourd'hui par une activité de distribution à Hamilton, Ontario où plus de 80 écoles primaires locales du Hamilton-Wentworth Catholic District School Board et du Hamilton-Wentworth District School Board sont venus chercher leur part d'un premier lot de manteaux d'hiver neufs - 2 500 au total - offerts par des membres des Chevaliers de Colomb et des agents d'assurance de la région. Cet événement est le premier d'une série de plusieurs qui auront lieu d'un bout à l'autre du pays en vue de distribuer des manteaux aux enfants et personnes dans le besoin. Au total, les Chevaliers de Colomb prévoient de distribuer plus de 40 000 manteaux dans tout le Canada d'ici la fin de la saison hivernale grâce à leur réseau canadien de plus de 180 000 membres et 2 000 conseils.

Jeff Zwolak, directeur de l'école Sainte-Thérèse de Calcutta, récupère de nouveaux manteaux d'hiver avec Mike Floren lors de la distribution du programme Des manteaux pour les enfants des Chevaliers de Colomb à Hamilton, Ontario, Canada, le 29 octobre 2025. (Photo de Patrick Doyle) (PRNewsfoto/Knights of Columbus)

« Ce programme illustre ce que signifie d'incarner notre foi au service des autres, affirme David Gelinas, député d'État pour les Chevaliers de Colomb de l'Ontario. Les Chevaliers sont des hommes d'action et des hommes de foi. Voilà le type de travail que nous sommes fiers d'accomplir, habituellement loin des projecteurs, depuis la fondation de notre premier conseil canadien en 1897. »

Près d'un enfant canadien sur cinq vit dans la pauvreté.1 Pour de nombreuses familles, les vêtements d'hiver sont un luxe dont elles doivent se passer. Et sans manteau d'hiver, les enfants ne sont pas en mesure de jouer dehors, d'attendre l'autobus scolaire ou même d'aller à l'école dans des conditions difficiles. Grâce aux événements de distribution prévus au cours des quatre prochains mois, notamment au sein des collectivités autochtones et nordiques, la campagne Des manteaux pour les enfants des Chevaliers de Colomb contribue à combler cette lacune, un manteau à la fois.

« Le programme Des manteaux pour les enfants des Chevaliers de Colomb est un puissant exemple de foi en action et un rappel que la solidarité envers les autres commence dans nos propres quartiers, explique David Hansen, directeur de l'éducation au Hamilton-Wentworth Catholic District School Board. La générosité des Chevaliers de Colomb permettra à d'innombrables enfants de notre communauté de se rendre à l'école à pied, de profiter du plein air et d'apprendre dans le confort et la dignité cet hiver. Nous sommes profondément reconnaissants envers les Chevaliers de Colomb pour leur partenariat permanent et leur engagement indéfectible visant à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. »

Pour se procurer les nouveaux manteaux, les conseils des Chevaliers de Colomb ont recueilli des fonds dans le cadre de collectes communautaires organisées tout au long de l'année. Selon les objectifs de la campagne de 2025, l'organisation s'apprête à dépasser les 1,8 million de manteaux d'hiver distribués aux enfants du Canada et des États-Unis depuis la création du programme en 2009.

1 Rapport de 2024 sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada (source).

À propos des Chevaliers de Colomb

En 1882, le bienheureux Michael McGivney, un jeune curé de New Haven, au Connecticut, a fondé les Chevaliers de Colomb en réponse aux besoins d'une communauté catholique majoritairement immigrante. Ce qui était au départ une petite société fraternelle de bienfaisance catholique est aujourd'hui devenu la plus grande organisation masculine catholique laïque du monde, regroupant plus de 2,1 millions de membres répartis dans plus de 16 800 conseils locaux. En tant que membres d'une des plus importantes organisations de bienfaisance du monde, les Chevaliers ont offert environ 48 millions d'heures de bénévolat et fait don de plus de 197 millions de dollars à de nobles causes dans leurs communautés en 2024. L'ordre des Chevaliers de Colomb propose également une gamme de produits d'assurance vie à ses membres et à leur famille. Le portefeuille d'assurance des Chevaliers de Colomb compte plus de 124 milliards de dollars* d'assurance vie en vigueur. L'organisation offre en outre des services de placements conformes aux enseignements sociaux catholiques par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, Knights of Columbus Asset Advisors, qui gère plus de 29 milliards de dollars** d'actifs. Guidé par les principes de charité, d'unité, de fraternité et de patriotisme, l'ordre des Chevaliers de Colomb s'engage à renforcer les familles catholiques et les paroisses, en permettant aux hommes de grandir dans leur foi et de mettre cette foi en action en étant au service de tous ceux qui sont dans le besoin. Pour en savoir plus sur les Chevaliers de Colomb ou pour rejoindre l'Ordre, visitez kofc.org/secure/fr/join/join-kofc.html.

* En date du 30 juin 2025

** En date du 30 juin 2025

