WENDAKE, QC, le 12 nov .2020 /CNW Telbec/ - Le chef régional Terry Teegee (BCAFN) et le chef régional Ghislain Picard (APNQL) demandent une enquête indépendante sur une vidéo qui montre l'agression brutale de Mme Genesta Garson alors qu'elle était détenue par la GRC. Une vidéo diffusée par la CBC / Radio-Canada illustre clairement le fait que Mme Garson, une femme des Premières Nations du Manitoba, a été frappée au visage par un agent de sécurité communautaire municipal du détachement de la GRC de Thompson. La vidéo présente également des agents la traînant par terre dans une cellule après qu'elle ait perdu conscience, sans aucun égard pour sa santé ou sa sécurité.

La GRC a déclaré qu'elle mènerait toute enquête impliquant des agents de sécurité communautaire de la ville de Thompson. Cependant, les chefs régionaux de l'APN, Teegee et Picard, demandent qu'une enquête soit menée par un organisme indépendant. La GRC continue d'ignorer son propre historique de violence et d'abus envers les peuples autochtones de ce pays et une enquête indépendante sur l'agression de Mme Garson est nécessaire. Le racisme anti-autochtone est omniprésent dans les services publics de ce pays.

Les chefs régionaux appellent à la fin de l'impunité de la police pour les agressions violentes et les meurtres d'Autochtones. Ils demandent un contrôle public beaucoup plus important et une refonte des organismes chargés de faire respecter la loi, afin d'empêcher que la violence et les décès de femmes autochtones ne se reproduisent. Trop de femmes autochtones ont peur de la police en raison de leurs expériences antérieures de harcèlement et d'abus.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

