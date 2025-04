OTTAWA, ON, le 30 avril 2025 /CNW/ - Les Canadiens ont voté pour composer une Chambre des communes qui favorise la construction d'un plus grand nombre d'infrastructures énergétiques afin de renforcer notre souveraineté économique, et des mesures urgentes doivent être prises pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, les chefs de la direction de 38 grandes entreprises du secteur de l'énergie ont transmis leurs félicitations et communiqué les détails d'un plan d'action urgent pour aider à remplir ce mandat.

Dans une lettre envoyée au premier ministre, on peut lire : « Au nom des dirigeants des entreprises du secteur de l'énergie du Canada, nous vous félicitons pour votre victoire électorale. Ce moment marque non seulement le premier chapitre pour votre gouvernement, mais aussi une occasion importante pour notre nation de se rassembler autour d'objectifs communs et de bâtir la confiance nécessaire pour réaliser de grandes choses. »

Désireux de travailler avec le nouveau gouvernement fédéral, les chefs de la direction ont fourni plus de contexte et des renseignements supplémentaires concernant le plan d'action pour bâtir le Canada dès maintenant présenté le 19 mars 2025.

« S'il est mis en œuvre, ce plan d'action urgent aura des conséquences durables sur la souveraineté économique, l'économie et la position mondiale du Canada », a déclaré Rich Kruger, président et chef de la direction de Suncor. « Grâce à une vision stratégique pour le secteur robuste de l'énergie du Canada, nous pouvons rapatrier les investissements du secteur privé au Canada au profit des prochaines générations. »

Le secteur de l'énergie est au cœur de l'économie canadienne, représentant 10,3 % du PIB du Canada en 2023, créant des emplois et soutenant les collectivités locales partout au pays. De récents sondages montrent que les Canadiens reconnaissent le besoin de soutenir le secteur de l'énergie et de construire des infrastructures énergétiques, maintenant et à l'avenir, y compris de nouveaux pipelines de pétrole et de gaz naturel et des terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). Cependant, la complexité de la réglementation actuelle et des cadres non concurrentiels nuisent aux investissements et créent un déficit sur le plan des infrastructures.

« À une époque où la résilience économique et la souveraineté sont plus importantes que jamais, le Canada dispose des ressources, du talent et des innovations nécessaires pour être un chef de file mondial », a déclaré Greg Ebel, président et chef de la direction d'Enbridge. « Le moment est venu pour les députés de collaborer et de faire du Canada une superpuissance dans le secteur de l'énergie. Il est temps que cette idée se concrétise grâce à notre plan d'action en cinq points. »

Principales recommandations pour le nouveau gouvernement fédéral :

Appuyé par des ressources naturelles abondantes et un engagement envers le développement durable, le Canada peut devenir un fournisseur d'énergie mondial de premier plan grâce à ce plan d'action :

Simplifier la réglementation S'engager à respecter les échéances fermes pour les approbations de projet. Augmenter la production. Attirer des investissements Encourager les occasions de co-investissement avec les communautés autochtones.

Pour lire la lettre ouverte dans son intégralité et voir les signataires, consultez le site : enbridge.com/buildcanadanow.

La demande mondiale de pétrole et de gaz naturel persistera pendant des décennies, qu'elle soit en croissance ou en transition. Le maintien de la production exige des investissements soutenus, et le Canada est particulièrement bien placé pour combler cette lacune grâce à une énergie produite de façon durable et responsable.

La lettre témoigne d'un engagement commun à créer un avenir prospère et durable pour tous les Canadiens tout en abordant les enjeux de l'abordabilité, de la fiabilité et de la durabilité de l'énergie. Les chefs de file du secteur sont prêts à travailler avec le gouvernement sur des solutions urgentes pour veiller à ce que le leadership dans le secteur de l'énergie énergétique du Canada soit durable, élargissant ainsi les possibilités pour les prochaines générations.

RENSEIGNEMENTS :

Médias

Numéro sans frais : 888 992-0997

Courriel : [email protected]

SOURCE Enbridge Inc.