Les chauffeurs et employés d'entretien de la Société de transport de l'Outaouais (STO) se joignent au SCFP

GATINEAU, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le SCFP a déposé une requête en accréditation auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) pour représenter les 750 chauffeurs et employés d'entretien de la Société de transport de l'Outaouais (STO). Le SCFP est le plus important syndicat dans le transport en commun dans la province.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir dans la famille du SCFP les salariés de la STO. Nous allons défendre les intérêts de ces travailleurs et le SCFP reconnaît pleinement l'exécutif syndical élu par les membres dans le processus de transition », a expliqué Marc Ranger, directeur québécois du SCFP.

« Les travailleurs de la STO ont exprimé clairement et massivement une volonté de faire les choses différemment. Près de 90 % des membres ont donné leur appui au SCFP. C'est exceptionnel ! », de dire Guy Gosselin, président du syndicat local.

Il s'agit du deuxième groupe majeur à joindre le SCFP dans l'Outaouais, dans les dernières années, après les cols blancs de la Ville de Gatineau. « Le SCFP est une force incontournable dans l'Outaouais », clame Patrick Langevin, conseiller syndical du SCFP.

Comptant près de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7562 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

