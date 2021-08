Les changements climatiques s'accélèrent et s'intensifient

MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Près de 8 ans après son dernier rapport, le groupe de travail n.1 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publie aujourd'hui une nouvelle synthèse exhaustive réaffirmant l'ampleur des changements climatiques en cours et à venir.

Le document, écrit par quelque 230 scientifiques, entériné par les gouvernements de 195 pays et citant plus de 14 000 références, souligne que les bouleversements du système climatique actuel sont sans précédent, que les changements climatiques s'accélèrent partout sur la planète, y compris les extrêmes climatiques, et que les répercussions de l'activité humaine sont sans équivoque.

Le Québec n'est pas épargné

Ce rapport est d'autant plus important que de nombreuses régions du Québec doivent gérer les conséquences sociales et économiques de conditions climatiques exceptionnelles, et ce depuis plus de 20 ans. Ce fut d'ailleurs visible dans la dernière année avec de nombreux événements climatiques extrêmes (canicules, records de température, feux de forêt) qui ont une incidence directe sur l'activité économique, la sécurité et la santé des populations, l'équilibre des écosystèmes et les infrastructures.

Ce rapport souligne que, malgré les efforts de réduction des gaz à effet de serre (GES) pour stabiliser et limiter les changements climatiques, les bénéfices devront attendre 20 à 30 ans avant d'être perceptibles. Selon tous les scénarios, même les plus optimistes, la température ne cessera d'augmenter jusqu'en 2050. Il est donc inévitable que ces impacts liés aux changements climatiques aillent en s'amplifiant. « Le Québec doit s'assurer de réduire les émissions de GES afin d'éviter un emballement climatique majeur à long terme, mais également mettre en œuvre des solutions d'adaptation pour apprendre à vivre dans la nouvelle réalité climatique qui s'installe », souligne Alain Bourque, directeur général d'Ouranos.

Le GIEC (www.ipcc.ch) @IPCC_CH

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été établi en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), qui l'ont chargé d'évaluer les informations scientifiques relatives au changement climatique, de mesurer les conséquences environnementales et socioéconomiques de ce changement et de formuler des stratégies de parade réalistes.

Ouranos (www.ouranos.ca)

Créé en 2001, Ouranos est né de la vision commune du Gouvernement du Québec, d'Hydro-Québec et d'Environnement Canada, avec le soutien financier de Valorisation-Recherche-Québec. Ce consortium a pour mission l'acquisition et le développement de connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts, ainsi que sur les vulnérabilitéssocioéconomiques et environnementales, de façon à informer les décideurs sur l'évolution du climat, puis les conseiller pour identifier, évaluer, promouvoir et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation locales et régionales.

