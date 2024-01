MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Canada Skateboard est ravi d'annoncer les très attendus Championnats Nationaux de Skateboard Street Bell, qui auront lieu au Taz Skatepark de Montréal le 22 février 2024. Les meilleurs athlètes canadiens de skateboard, hommes et femmes, se disputent l'or sur leur propre terrain avant de tenter de décrocher l'or aux olympiques de Paris cet été.

Vidéo promotionnelle des Championnats Nationaux de Skateboard Street Bell.

« En tant qu'entreprise montréalaise, Bell est très enthousiaste à l'idée de présenter les Championnats Nationaux de Skateboard Street Bell à Montréal. Nous sommes fiers de contribuer à la croissance du skateboard au Canada en soutenant des compétitions locales et nationales en vue de Paris 2024, ainsi que des programmes comme ElleSk8 qui encouragent la diversité et l'inclusion dans le sport. Notre partenariat avec Canada Skateboard est un excellent exemple de notre engagement Mieux pour tous visant à améliorer continuellement notre impact sur les communautés et la société au Canada. »

- David Kennedy, vice-président gestion de la marque et commandites

« Les Championnats Nationaux de Skateboard Street Bell au Taz Skatepark de Montréal démontrent un engagement partagé envers l'innovation et la construction communautaire et reflètent l'esprit du skateboard. Avec Bell, nous élevons la culture, les communautés et le sport. Ce partenariat marque un moment historique pour le skateboard canadien, marquant les efforts d'un parcours dynamique où la passion rencontre la technologie alors que nous ouvrons la voie à l'avenir du skateboard au Canada. »

- Hagan McCreath, directeur exécutif de Canada Skateboard.

Détails clés de l'événement :

Date : 22 février 2024

Lieu : Le Taz Skatepark, Montréal

Points forts de la compétition :

Le championnat mettra en vedette la crème de la crème des planchistes canadiens, y compris les espoirs olympiques, présentant leurs compétences dans une démonstration de skateboard de haute performance.

de haute performance. Des juges de renommée mondiale présideront la compétition, garantissant un événement équitable et passionnant tant pour les participants que pour les spectateurs.

Horaire - Journée de compétition :

Pratique des qualifications féminines 10h-11h

Qualifications féminines 11h-13h

Pratique des qualifications masculines 13h-14h

Qualifications masculines 14h-17h

Échauffement des finales féminines 17h30-18h

Finales féminines 18h-19h

Échauffement des finales masculines 19h -19h30

Finales masculines 19h30-20h30

Remise de prix 20h45

Journée communautaire et programme ElleSk8 :

Le 21 février à 14h, Canada Skateboard organisera une journée communautaire, offrant aux jeunes de tous les niveaux d'habiletés l'occasion unique d'améliorer leurs compétences de skateboard , sous la direction d'entraîneurs qualifiés et d'établir des liens avec des pairs, partageant leur passion.

, sous la direction d'entraîneurs qualifiés et d'établir des liens avec des pairs, partageant leur passion. À la suite de la Journée communautaire, le programme ElleSK8 créera un espace accueillant pour les femmes, filles, et 2SLGBTQIA+, où elles/iels pourront se réunir, faire du skateboard et recevoir un encadrement adapté à leurs besoins et objectifs.

Photos et entrevues :

Les représentants des médias accrédités et les créateurs de contenu sont invités à venir rencontrer et photographier les athlètes le mercredi 21 février.

Les demandes d'entrevues avec les athlètes, les entraîneurs et les organisateurs doivent être soumises au plus tard le mercredi 14 février pour assurer une coordination optimale.

Contacts :

Pour les demandes d'entrevues

Solneige Diaz, Thara Communications

[email protected]

Pour Canada Skateboard

Emanuele Barbier, Communications et Opérations, Canada Skateboard

[email protected]

(438) 836 5910

Ne manquez pas la chance d'assister à l'apogée du talent canadien en matière de skateboard de rue et de célébrer la vibrante communauté du skateboard aux Championnats Nationaux de Skateboard Street Bell. Nous avons hâte de vous accueillir au Taz Skatepark de Montréal pour une expérience inoubliable.

À propos de Canada Skateboard

Canada Skateboard est la fédération nationale qui régit le skateboard au Canada, dédiée à la promotion et au soutien de la croissance du skateboard à travers le pays. Canada Skateboard développe continuellement des programmes pour servir à la fois les athlètes professionnels et les leaders et membres de la communauté à travers le pays.

