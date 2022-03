Les chambres de commerce du Québec distribuent des trousses de tests rapides pour les PME

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) donne le coup d'envoi à une nouvelle initiative de distribution de trousses de tests rapides aux petites et moyennes entreprises de toutes les régions du Québec. Les PME de moins de 200 employés qui sont intéressées doivent réserver leur trousse auprès de l'une des chambres de commerce participantes. Les trousses de dépistage ont été fournies par les gouvernements du Québec et du Canada, et sans frais pour les entreprises. L'objectif du programme est d'identifier rapidement les personnes infectées et, ainsi, réduire les risques d'éclosion.

Procédure pour les entreprises

Les PME peuvent communiquer avec leur chambre de commerce locale pour commander un approvisionnement gratuit de trousses qui équivaut à deux tests par employé par mois. Dans certaines régions, les chambres se sont regroupées pour éviter la multiplication des points de distribution, auquel cas les PME seront dirigées vers la chambre participante la plus proche.

Ensuite, des bénévoles ou des employés de la chambre prépareront les trousses afin qu'elles puissent être récupérées à un lieu précis, dans le respect des règles sanitaires en vigueur au Québec. Un représentant de chaque PME devra se rendre sur le site pour le ramassage initial.

Chaque personne testée pourra déclarer par la suite, son résultat sur la plateforme de déclaration du résultat d'un test rapide en suivant le lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/declaration-resultat-test-rapide

Si un dépistage donne un résultat positif pour la COVID-19, l'employé devra quitter le lieu de travail et suivre les recommandations de la Santé publique.

À noter que les entreprises de 200 employés et plus pourront continuer de s'approvisionner en tests rapides directement auprès du gouvernement du Québec, comme elles le font déjà en ce moment.

« Les tests rapides font partie des outils importants qui nous permettent d'assurer le retour des employés dans les milieux de travail en toute sécurité pour eux et pour leurs proches. Nous savons à quel point les employés ont hâte de retrouver leurs collègues en « présentiel », ce qui aidera aussi les commerces des centres-villes à retrouver leur clientèle. En tant que partenaires-clés des entreprises québécoises, nous sommes très fiers de voir le réseau des chambres de commerce du Québec se mobiliser pour assurer la distribution de trousses de tests rapides auprès des PME de toutes les régions du Québec, » a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

ANNEXE : Chambres de commerce participantes et coordonnées

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

Nom de la chambre responsable Région administrative Adresse Ville Code postal Numéro de téléphone Chambre de commerce de Val-d'Or Abitibi-Témiscamingue 921, 3e Avenue suite 200 Val-d'Or J9P 1T4 819 825-3703 Chambre de commerce MRC de Rivière du Loup Bas-St-Laurent 298, boulevard Armand-Thériault Rivière-du-Loup G5R 4C2 418 862-5243 Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia Bas-St-Laurent 420 route 132 Ouest Amqui G5J2G6 418 629-5765 Chambre de commerce du Témiscouata Bas-St-Laurent 633, rue commerciale Nord, suite 120 Témiscouata-sur-le-lac G0L 1E0 418 714-2263 Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet Bas-St-Laurent et Chaudière-Appalaches 1000, 6e avenue, #208 La Pocatière G0R 1Z0 418 856-6227 La Chambre de commerce de Charlevoix Capitale Nationale 11 rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209 Baie-Saint-Paul G3Z 1M1 418 665-6180 Chambre de commerce de l'Est de Portneuf Capitale nationale 189, rue Dupont- 328 Pont-Rouge G3H 1N4 418 873-4085 Chambre de commerce et d'industrie de Quebec Capitale Nationale 1150 Claire Fontaine Quebec G1R 5G4 418 692-3853 Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs/Érable Centre-du-Québec 122, rue Aqueduc Victoriaville G6P 1M3 819 758-6371 Chambre de commerce et d'industrie de Drummond Centre-du-Québec 1502, rue Jean-Berchmans-Michaud Drummondville J2C 2Z5 819 477-7822 Chambre de commerce et d'industrie Saint-Joseph de Beauce Chaudière-Appalaches 1115 rang Ste-Suzanne St-Joseph G0S 2V0 581 372-9911 Chambre de commerce de Lévis Chaudière-Appalaches 5700 rue J.B. Michaud, Lévis G6V 0B1 418 837-3411 Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce Chaudière-Appalaches 147 rue Notre-Dame Sud Sainte-Marie G6E 4A1 418 387-2006 Chambre de commerce de Bellechasse-Etchemins Chaudière-Appalaches 159 B, boul. Bégin Sainte-Claire G0R 2V0 418 883-2805 Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny Chaudière-Appalaches 6 rue St-Jean-Baptiste bureau 221 Montmagny G5V 1J7 418 248-3111 La Chambre de commerce de Saint-Georges Chaudière-Appalaches 8585, Boulevard Lacroix Saint-Georges G5Y 5L6 418 228-7879 Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines Chaudière-Appalaches 81 rue notre-dame ouest Thetford Mines G6G 1J4 418 338-4551 Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan Côte-Nord 810 rue Bossé Local 102 Baie-Comeau G5C 2L6 418 296-2010 Chambre de commerce Sept-Iles-Uashat mak Mani-utenam Côte-Nord 700, boul Laurent Sept-Îles G4R 1Y1 418 968-3488 Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke Estrie 9, rue Wellington sud bur 202 Sherbrooke J1H 5C8 819 822-6151 Chambre de commerce et d'industrie région de Mégantic Estrie 3560, rue Laval suite 165 Lac-Mégantic G6B 2X4 819 583-5392 Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources Estrie 39, rue Dépôt Danville J0A 1A0 819 300-1484 Chambre de commerce et d'industrie de la région de Coaticook Estrie 150, rue Child Bureau 06 Coaticook J1A 2B3 819 849-4733 Chambre de commerce Brome-Missisquoi Estrie 104, rue du Sud, suite 100-B Conwansville J2K 2X2 450 266-1665 Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 735, ch. Principal, bureau 103 Cap-aux-Meules G4T 1G8 418 986-4111 Chambre de commerce et d'industrie de Baie-des-Chaleurs Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 114-B, Av. de Grand-Pré Bonaventure G0C 1E0 418 534-0050 Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption Lanaudière 635 boulevard Iberville Repentigny J6A 2C5 450 581-3010 Chambre de Commerce du Grand Joliette Lanaudière 500, boul. Dollard Joliette J6E 4M4 450 759-6363 Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins Lanaudière 3115 boul. de la Pinière, suite 300 Terrebonne J6X 4P7 450 966-1536 Chambre de commerce de la MRC de Montcalm Lanaudière 197, rue Industrielle Saint-Lin-Laurentides J5M 2S9 450 839-9218 Chambre de Commerce de Mont-Laurier Laurentides 601, rue de la Madone Mont-Laurier J9L 2S8 819 623-1540 chambre de commerce et tourisme Vallee Saint-Sauveur Laurentides 30, rue Filion Saint-Sauveur J0R 1R0 450 227-2564 Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) Laurentides 141, Rue St-Charles, bureau 202 Sainte-Thérèse J7E 2A9 450 435-8228 Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe Laurentides 195, rue Brissette #72 Sainte-Agathe-des-Monts J8C 3S4 819 326-3731 Chambre de commerce et tourisme de Sainte-Adèle Laurentides 1960 boulevard Sainte-Adèle Sainte-Adèle J8B 0K2 450 229-2644 Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil Laurentides 136, avenue de la Providence, suite 101 Lachute J8H 3L3 450 562-1947 Chambre de commerce et d'industrie de Laval Laval 1455, rue Michelin Laval H7L 4S2 450 682-5255 Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé Mauricie 871 boul St-Laurent Ouest, BUREAU 200 Louiseville J5V 1L3 819 228-8582 Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice Mauricie 547-C rue Commerciale La Tuque G9X 3A7 819 523-9933 Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan Mauricie 1250, avenue de la Station Shawinigan G9N 8K9 819 536-0777 Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières Mauricie 1350 rue Royale Bureau 400 Trois-Rivières G9A 4J4 819 375-9628 Chambre de commerce de Mékinac Mauricie 645, route 153 Saint-Tite G0X 3H0 418 365-3983 Chambre de commerce et d'Industrie du Haut-Richelieu Montérégie 104, rue Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6X3 450 346-2544 Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno Montérégie 155 de flandre St-Basile-le-Grand 3N1Z6 450 653-0585 Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe Montérégie 780, avenue de l'Hôtel-de-ville Saint-Hyacinthe J2S 5B2 450 773-3474 Chambre de commerce et d'Industrie de Sorel-Tracy Montérégie 67, rue George, Bureau 112 Sorel-Tracy J3P 1C3 450 742-0018 Chambre de commerce et d'industrie de Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent Montérégie-Ouest 100 rue Ste-Cécile Salaberry-de-Valleyfield J6T 1M1 450 373-8789 Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) Montérégie-Ouest 201-11, boul de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion J7V 0N3 450 424-6886 Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud Montérégie 893 boulevard Guimond Longueuil J4G 2M7 450 463-2121 Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu Montérégie-Est 230, rue Brébeuf, suite 203 Beloeil J2G5P3 450 464-3733 Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon Montérégie-Ouest 15 Boulevard Maple #100 Châteauguay J6J 3P7 450 698-0027 Chambre de commerce du Montréal Métropolitain Montréal 380, rue St-Antoine Ouest Montréal H2Y 3X7 514 871-4000 Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest de Montréal Montréal 410, avenue Lafleur, bureau 32 LaSalle H8R 3H6 514 365-4575 La Chambre de commerce de l'Ouest-de-l'Île de Montréal Montréal 1870, boul. des Sources, bureau 106 Pointe-Claire H9R 5N4 514 697-4228 Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal Montréal 5255, boul. Henri-Bourassa O., bur. 101 Saint-Laurent H4R 2M6 514 333-5222 Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord (CCIMN) Montréal 5835, boul. Léger, bureau 207 Montréal-Nord H1G 6E1 514 329-4453 Chambre de commerce de Gatineau/Export Outaouais Outaouais 45, rue de Villebois, bureau 100 Gatineau J8T 8J7 819 243-2246 Chambre de commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau Outaouais 268, rue King, Local 174 Maniwaki (Québec) J9E 3N6 819 449-6627 Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord Saguenay-Lac-Saint-Jean 365, rue Racine Est, Suite 201 Chicoutimi G7H 1S8 418 543-5941 Chambre de commerce et d'industrie du secteur Normandin Saguenay-Lac-Saint-Jean 1455, avenue du Rocher local 139 Normandin G8M 3X5 418 274-2004 Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini Saguenay-Lac-Saint-Jean 1201, rue des Érables, bureau 110 Dolbeau-Mistassini G8L 1C2 418 276-6638 Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel Laurentides 18140 J.A Bombardier, Local 101 Mirabel J7J 0H5 450 433-1944

