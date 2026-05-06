Les chaînes et bannières de pharmacies invitent le gouvernement à mieux encadrer la vente de boissons énergisantes au Québec

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Les chaînes et bannières de pharmacies réunies au sein de l'Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ) ont été interpellées par l'importante mobilisation citoyenne menée à l'impulsion de la famille de Zachary Miron dont l'objectif est de mieux encadrer la vente de boissons énergisantes aux mineurs.

« Les chaînes et bannières de pharmacies sont très sensibles aux questions de santé publique et d'interactions dangereuses entre la prise de certains médicaments et la consommation de boissons énergisantes. Nous tendons la main aux parlementaires, au gouvernement et aux autres acteurs de la pharmacie et du commerce de détail pour que des paramètres uniformes d'accès à ces produits selon des critères d'âge soient explorés, » a déclaré Yann Yehia Nachabé, président de l'ABCPQ.

Des actions concrètes d'encadrement à venir en pharmacie

Au-delà de la demande formulée au législateur d'intervenir de manière cohérente pour encadrer la vente des boissons énergisantes aux jeunes à l'échelle de tous les points de vente physiques et en ligne au Québec, nous travaillons à proposer différentes mesures en pharmacie, dont :

La diffusion par les chaînes et bannières de contenus produits par les autorités scientifiques destinés aux professionnels de la santé et aux patients ;

L'ajout d'un message aux patients et consommateurs à proximité des points de vente des boissons énergisantes en pharmacie pour informer des risques d'interactions médicamenteuses liés à l'usage de ces produits et référant au pharmacien pour des conseils santé ;

La modification, par certains partenaires technologiques des fournisseurs et logiciels de pharmacies, des questionnaires patients pour permettre l'ajout d'informations relatives à la consommation de boissons énergisantes au dossier des patients.

À propos de l'ABCPQ

L'Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ) a pour mission de permettre aux pharmaciens communautaires de jouer un rôle clinique incontournable en collaborant au développement d'un environnement optimal pour les bannières et chaînes et leurs réseaux de pharmacies affiliées. L'ABCPQ regroupe les chaînes et bannières québécoises suivantes : Accès pharma chez Walmart, Brunet, Familiprix, les pharmacies Grégoire Arakelian dans les entrepôts Costco, Horizon Santé, Jean Coutu, Pharmaprix, Proxim, et Uniprix. Pour plus de détails, consultez le www.abcpq.ca.

SOURCE Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec

Pour plus d'information : Hugues Mousseau, Directeur général, [email protected], 514-945-8358