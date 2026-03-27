Attaque du gouvernement contre les pharmaciens et retrait des négociations : Les chaînes et bannières de pharmacies solidaires de l'AQPP

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - Les chaînes et bannières de pharmacies expriment leur appui sans équivoque à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), qui a annoncé son retrait des négociations à la suite de l'adoption d'amendements menaçant directement l'offre de services en pharmacies communautaires et l'accès aux services pour les patients.

Sans préavis ni consultation, le gouvernement a décidé de changer unilatéralement les règles du jeu touchant la rémunération des pharmaciens pour les services rendus aux régimes privés d'assurance sans égard aux impacts sur les patients assurés du régime public d'assurance médicaments. Cette décision vient compromettre la capacité des pharmaciens à contribuer à donner plus de services à la première ligne grâce aux nouvelles responsabilités qui leur ont été confiées il y a plus d'un an et demi. L'AQPP a ainsi notre plein appui.

« Le temps file, mais il est encore temps de corriger le tir. Nous demandons au ministre responsable des lois professionnelles de réunir ses équipes, celles de la Santé de même que du Trésor avec nous pour retirer l'amendement déposé hier afin de protéger l'offre de services au Québécois et l'accès aux médicaments », a déclaré Yann Yehia Nachabé, président de l'ABCPQ.

À propos de l'ABCPQ

L'Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ) a pour mission de permettre aux pharmaciens communautaires de jouer un rôle clinique incontournable en collaborant au développement d'un environnement optimal pour les bannières et chaînes et leurs réseaux de pharmacies affiliées. L'ABCPQ regroupe les chaînes et bannières québécoises suivantes : Accès pharma chez Walmart, Brunet, Familiprix, les pharmacies Grégoire Arakelian dans les entrepôts Costco, Horizon Santé, Jean Coutu, Pharmaprix, Proxim, et Uniprix. Pour plus de détails, consultez le www.abcpq.ca.

SOURCE Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec

Pour plus d'information : Hugues Mousseau, Directeur général, 514-945-8358, [email protected]