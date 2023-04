MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, est fière de contribuer significativement à la réalisation de la mission d'exploration des lunes glacées de Jupiter (ou Juice, pour Jupiter Icy Moons Explorer) de l'Agence spatiale européenne (ASE), grâce à la technologie de cellules solaires de pointe d'AZUR SPACE Solar GmbH (« AZUR »), une filiale en propriété exclusive de 5N Plus.

La mission sur Jupiter représentait un défi unique. L'environnement jovien se caractérise par une intensité solaire faible, une température ambiante basse, ainsi qu'un rayonnement particulaire dangereux; les conditions sont donc extrêmement difficiles pour l'utilisation de cellules solaires. À la lumière d'études et de tests poussés, les ingénieurs de l'ASE ont choisi les cellules solaires 3G28, une technologie exclusive de pointe d'AZUR, pour couvrir les 85 m2 de panneaux solaires de la sonde Juice, les plus grands jamais construits pour un engin spatial interplanétaire. Posées par la société Leonardo en Italie et intégrées par l'Airbus Defence and Space aux Pays-Bas, les cellules solaires 3G28 ont été jugées les meilleures compte tenu de leur capacité unique de faire fonctionner l'énergie solaire dans l'atmosphère sombre et hostile de Jupiter. Par conséquent, la future mission Europa Clipper de la NASA, à destination de la lune Europa de Jupiter, utilisera également les cellules solaires 3G28 d'AZUR.

« C'est toujours un privilège pour 5N Plus, par l'entremise de sa filiale AZUR, de travailler en partenariat avec les plus grandes agences spatiales du monde, comme l'ASE et la NASA, afin de repousser, littéralement, les limites des missions spatiales propulsées à l'énergie solaire pour le bien de l'humanité. Nous sommes extrêmement fiers de l'équipe d'AZUR, qui innove continuellement sa technologie de cellules solaires et qui collabore étroitement avec nos estimés clients pour les aider à réaliser les projets essentiels à leur mission », déclare Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits.

5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

