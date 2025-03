PARIS et WASHINGTON et ABU DHABI, Émirats arabes unis, 27 mars 2025 /CNW/ - L'édition 2025 de la Journée internationale du jazz sera célébrée dans plus de 190 pays le 30 avril, et Abu Dhabi sera choisie comme ville hôte mondiale. Organisée par l'UNESCO et l'Institut Herbie Hancock de jazz, cette célébration comprendra des concerts et des initiatives éducatives et culturelles.

« Nous sommes ravis de célébrer cette journée internationale sur une note positive dans la ville créative de musique de l'UNESCO, Abou Dhabi. « Cette édition mettra en lumière la riche mosaïque de créativité et de patrimoine culturel de la ville tout en mettant en valeur la capacité du jazz à relier les communautés et à promouvoir le dialogue et la paix sur tous les continents », a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.

Abu Dhabi (Émirats arabes unis) servira de centre dynamique pour cette célébration mondiale. Une série de spectacles de jazz, de programmes éducatifs et d'événements communautaires d'une durée de cinq semaines aura lieu dans la ville, y compris le concert All-Star Global Concert de la Journée internationale du jazz 2025, diffusé à l'échelle mondiale, le 30 avril, au Etihad Arena, le plus grand lieu de divertissement intérieur de la région.

Dirigé par le pianiste emblématique Herbie Hancock et animé par l'acteur primé aux Oscars Jeremy Irons, ce concert réunira une gamme extraordinaire d'artistes de jazz, de blues, de musique classique et de hip-hop de renom du monde entier. Parmi ceux qui seront présentés, mentionnons Arqam Al Abri (Émirats arabes unis), John Beasley (États-Unis), Dee Dee Bridgewater (États-Unis), A Bu (Chine), Terri Lyne Carrington (États-Unis), Kurt Elling (États-Unis), José James (États-Unis), Rhani Krija (Maroc), John McLaughlin (Royaume-Uni), Hélène Mercier (France/Canada), Marcus Miller (États-Unis), Linda May Han Oh (Australie), John Pizzarelli (États-Unis), Dianne Reeves (États-Unis), Arturo Sandoval (États-Unis), Naseer Shamma (Irak), Danilo Pérez (Panama) et Varijashree Venugopal (Inde). D'autres artistes seront annoncés au cours des prochaines semaines.

« Le jazz a toujours été un moyen de rassembler les gens, d'éliminer les obstacles et d'inspirer la créativité dans toutes les cultures. « La Journée internationale du jazz nous rappelle que la musique a le pouvoir de transcender les frontières, de favoriser le dialogue et de susciter la joie et l'espoir », a déclaré Herbie Hancock.

Les billets sont disponibles ici. Le concert sera également diffusé en direct à des millions de personnes via UNTV, l'UNESCO, jazzday.com, Facebook, YouTube et d'autres partenaires médiatiques.

La Journée internationale du jazz comprendra des milliers d'événements dans le monde. Des artistes, des éducateurs et des institutions organiseront des classes de maître, des séances d'improvisation, des discussions en groupe et des ateliers éducatifs, reflétant l'impact profond du jazz en tant que force unificatrice.

Un mois complet d'événements à Abou Dhabi

Des activités auront lieu dans de grandes institutions culturelles et éducatives, dont Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi et NYU Abu Dhabi, ainsi que dans des hôpitaux, des centres pour personnes âgées, des bibliothèques pour enfants et des écoles. Des spectacles spéciaux mettront en lumière l'intégration du jazz avec des instruments traditionnels comme le oud, le qanoon et le ney.

La Journée internationale du jazz 2025 coïncide avec le Sommet de la culture à Abou Dhabi. Le rassemblement annuel réunit des dirigeants des secteurs de la culture et de la création et comprendra des tables rondes et des conversations avec Herbie Hancock et d'autres artistes de renom.

Le soutien mondial majeur à la Journée internationale du jazz est fourni par la Fondation Doris Duke et United Airlines, l'partenaire mondial des compagnies aériennes de la Journée internationale du jazz.

À propos de la Journée internationale du jazz

Créée par l'UNESCO en 2011 et reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale du jazz rassemble les pays et les communautés du monde entier chaque 30 avril. La célébration annuelle met en lumière le pouvoir du jazz et son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue entre les cultures, de la diversité et du respect de la dignité humaine. La Journée internationale du jazz est devenue un mouvement mondial qui touche plus de 2 milliards de personnes chaque année. Le Herbie Hancock Institute of Jazz est la principale organisation sans but lucratif responsable de la production de la Journée internationale du jazz.

Apprenez-en davantage et inscrivez-vous aux événements sur www.jazzday.com ou www.unesco.org/en/international-jazz-day.

