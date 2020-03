Les casinos ferment finalement

MONTRÉAL, le 12 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement a été proactif suite aux préoccupations exprimées par le SCFP en ce qui concerne l'ouverture des casinos au Québec en temps de pandémie. Finalement, le gouvernement a annoncé que les casinos ferment à partir de minuit ce soir.

« Nous sommes contents que le gouvernement ait pris en considération celles et ceux qui travaillent dans les casinos, ou qui les fréquentent. C'est une sage décision », a déclaré Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP.

Les annonces de fermeture pleuvent ces derniers jours pour empêcher la propagation du virus. Les grandes rencontres sportives, les écoles, les spectacles, les piscines, les arénas et d'autres lieux de rassemblements annoncent qu'ils verrouillent les portes pour tenter d'endiguer la pandémie.

« Loto Québec est une société d'État qui ainsi agit de façon responsable », de conclure le conseiller syndical.

