Circa Resort & Casino, the D Las Vegas et Golden Gate Hotel & Casino poursuivront le programme de parité des devises jusqu'au 31 août

LAS VEGAS, 5 mars 2026 /CNW/ - Les établissements Circa Resort & Casino, the D Las Vegas et Golden Gate Hotel & Casino dans le centre-ville de Las Vegas constatent une hausse des visiteurs venus du Canada après le lancement d'un programme qui accepte le dollar canadien à parité avec le dollar américain, attirant plus de 15 000 visiteurs au cours de son premier mois et générant plus de 2 700 réservations de chambres d'hôtel. L'engagement envers le programme « At Par » (à parité) des centres de villégiature se poursuivra jusqu'au 31 août et s'applique à certaines offres de jeux, d'hôtels, de boissons et de divertissement.

Le programme « At Par » offrira désormais également aux voyageurs du Canada et aux résidents locaux la possibilité d'acheter des billets à prix At Par pour deux représentations en avril du DJ et producteur canadien Excision au Downtown Las Vegas Events Center les 24 et 25 avril.

« Le programme « At Par » a créé un véritable élan auprès de nos invités canadiens dès son lancement, ce qui me touche particulièrement en raison de mon attachement de longue date au Canada », a déclaré Derek Stevens, propriétaire et chef de la direction du Circa, du the D, du Golden Gate et du Downtown Las Vegas Events Center. « Faire venir un artiste canadien comme Excision au Downtown Las Vegas Events Center s'inscrit dans cette dynamique, associant une véritable valeur ajoutée à un divertissement de premier plan et offrant aux visiteurs canadiens encore plus de raisons de planifier un séjour dans le centre-ville. »

Le groupe de rock Finger Eleven se produira sur Fremont Street Experience dans le cadre de sa série de concerts gratuits Downtown Rocks Summer Concert Series le 27 juin, juste à temps pour la fête du Canada. La programmation complète sera annoncée prochainement.

Dans le cadre du programme At Par, les clients canadiens admissibles reçoivent une valeur de 1 $ US par dollar canadien dépensé, quel que soit le taux de change du jour. Offert dans les trois établissements du centre-ville de Las Vegas et le Downtown Las Vegas Events Center, cet effort élimine l'un des plus grands obstacles financiers aux voyages d'agrément aux États-Unis et permet aux visiteurs canadiens de se concentrer plus facilement sur ce qui compte le plus : le divertissement, l'hospitalité et le plaisir.

Le programme At Par met en lumière l'engagement constant du centre-ville de Las Vegas à séduire les voyageurs canadiens en proposant des expériences attractives et à forte valeur ajoutée. Les clients canadiens ne sont pas obligés de séjourner au Circa, au the D ou au Golden Gate pour bénéficier de cette promotion.

