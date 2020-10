Les électeurs inscrits dans York-Centre et Toronto-Centre devraient recevoir leur carte d'ici le 13 octobre 2020

GATINEAU, QC, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Élections Canada envoie par la poste une carte d'information de l'électeur à tous les électeurs inscrits dans York-Centre (Ontario) et Toronto-Centre (Ontario) . Cette carte leur indique où et quand voter, et donne des renseignements sur l'accessibilité de leur bureau de vote.

La plupart des électeurs sont déjà correctement inscrits et devraient recevoir leur carte d'information de l'électeur par la poste avant le mardi 13 octobre, bien que des retards soient possibles, en raison du temps d'établissement des lieux de vote.

Les électeurs qui ne reçoivent pas de carte d'ici le mardi 13 octobre, ou dont la carte contient des erreurs, peuvent s'inscrire ou mettre à jour leur adresse en ligne ou en communiquant avec leur bureau d'Élections Canada.

Les électeurs doivent communiquer avec le bureau d'Élections Canada de leur circonscription :

s'ils reçoivent une carte contenant un nom erroné;

s'ils reçoivent la carte d'une personne décédée ou qui ne demeure pas à cette adresse.

Coordonnées des bureaux locaux d'Élections Canada :

Pour voter, les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. La carte d'information de l'électeur peut être utilisée comme preuve d'adresse au bureau de vote. Les électeurs peuvent l'utiliser avec une autre pièce d'identité acceptée pour prouver leur identité. Consultez la liste des pièces d'identité acceptées.

Les électeurs ne sont pas obligés d'apporter leur carte d'information de l'électeur lorsqu'ils vont voter, mais nous les encourageons à le faire pour accélérer le service au bureau de vote.

