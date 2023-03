LES CANNABINOÏDES PEUVENT-ILS FAIRE PARTIE DE L'ARSENAL THÉRAPEUTIQUE POUR LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES?

QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - La compagnie québécoise PurCann Pharma, spécialisée en extraction et purification de cannabinoïdes, est fière d'annoncer une nouvelle collaboration avec les Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC), la Société canadienne de la sclérose en plaques et le Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) dans le cadre d'une étude évaluant l'efficacité potentielle des cannabinoïdes pour soulager les symptômes de personnes atteintes de la sclérose en plaques.

L'étude est menée par le Dr Pierre Duquette, neurologue au CHUM et chercheur au CRCHUM. Il sera appuyé par une équipe de neuf chercheurs en neuro-immunologie, psychiatrie et complications cognitives, ainsi que par trois patients partenaires. Ces travaux de recherche ont pour objectif, entre autres, de comparer l'efficacité du tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD), seuls ou en combinaison, au traitement standard contre les effets de la spasticité au niveau des membres inférieurs.

« L'originalité de l'étude effectuée au CHUM comparativement à celles en provenance des États-Unis et de l'Europe réside dans le fait que nos collègues en laboratoire vont tenter de corréler l'effet des cannabinoïdes sur les symptômes cliniques de la sclérose en plaques. Cette approche, sur une maladie inflammatoire avec des paramètres immunitaires, n'a jamais été faite jusqu'à présent. Nous regarderons donc les effets bénéfiques possibles sur la spasticité, la douleur, le sommeil, le bien-être et la qualité de vie des patients », mentionne le Dr Duquette.

En effet, les traitements actuels contre la spasticité des membres inférieurs ne sont pas entièrement satisfaisants et efficaces à 100 %. Un total de 250 patients atteints de la sclérose en plaques prendra part à l'étude. Le traitement s'échelonnera entre quatre et seize semaines selon les résultats des examens cliniques.

« Nous devrions obtenir les premiers résultats à la fin 2024. Nous ne nous attendons pas à beaucoup d'effets indésirables graves. Nous croyons fortement que les cannabinoïdes peuvent faire partie de l'arsenal thérapeutique pour le traitement des symptômes de la sclérose en plaques », affirme le Dr Duquette.

Après de longues démarches du CHUM auprès de quatorze compagnies en Amérique du Nord, c'est finalement la compagnie québécoise PurCann Pharma, filiale de Groupe SiliCycle basé à Québec qui a été choisie pour fournir les gélules de cannabinoïdes à base de CBD et/ou de THC pour l'étude clinique.

« Nous cherchions à offrir aux patients un produit d'une grande pureté et dans une formulation souhaitée par les patients. La gélule a l'avantage d'être facile à l'ingestion en plus d'être discrète. Nous n'utiliserons pas le cannabis inhalé, qui pourrait-être incommodant pour certains patients, surtout ceux qui sont sur le marché du travail. Note partenariat avec PurCann est une bonne adéquation puisque la compagnie avait également le désir de contribuer à des recherches cliniques approfondies, de s'engager à fournir toutes les informations techniques requises pour de telles études et, en bonus, c'est une compagnie québécoise », affirme Amel Zertal, chargée de projet en recherche clinique (axe Neurosciences), CRCHUM.

Les résultats de cette étude clinique de l'équipe du Dr Duquette du CHUM, menée en collaboration avec la Société canadienne de la sclérose en plaques et PurCann Pharma, seront l'occasion de faire avancer la recherche sur cette maladie qui est en augmentation actuellement au Canada. Notez que le Dr Duquette et son équipe sont actuellement en période de recrutement pour participation à l'étude.

« C'est avec énormément d'enthousiasme que nous avons décidé de contribuer financièrement avec les IRSC à l'étude du Dr Duquette. Plus de 90 000 personnes au Canada sont affectées par la sclérose en plaques et tout ajout de nouveaux traitements pour soulager certains symptômes, dont la spasticité, sera une belle avancée et contribuera à l'amélioration du bien-être de ces personnes », mentionne Pierre Couture, Directeur principal, développement philanthropique et relations avec les gouvernements · Société canadienne de la sclérose en plaques, Division du Québec.

La filiale PurCann Pharma du Groupe SiliCycle a été créée en 2018. Elle se spécialise dans l'extraction, la purification de plusieurs cannabinoïdes issus du chanvre et du cannabis tels que le CBD, THC, CBG, CBN et CBC et la formulation de produits finis sous forme de gélules, huiles, crèmes et comestibles. Plusieurs produits des marques OOVIE™, OLLOPA™ et TYCHE™ sont en vente dans les succursales autorisées dans plusieurs provinces canadiennes. De plus, les produits de marque OOVIE™ Médical sont en vente sur plusieurs plateformes médicales au Canada.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous avons accepté cette demande du CHUM afin de mettre à contribution notre savoir-faire et notre expertise scientifique et pharmaceutique. Créer des produits dédiés à des usages thérapeutiques et médicaux a été le critère le plus important dans la décision de notre Conseil d'administration de créer cette filiale. L'ajout de la dénomination "Pharma" le démontre bien », affirme Hugo St-Laurent, président-directeur général, PurCann Pharma et Groupe SiliCycle.

Les patients qui souhaiteraient joindre l'équipe de recherche du Dr Duquette peuvent le faire par l'entremise de ce courriel : [email protected].

