GUANGZHOU, Chine, 21 août 2025 /CNW/ - La cérémonie de lancement mondial des canettes internationales de WALOVI, dont le thème était « Wanglaoji, de la Chine, WALOVI », a eu lieu à Shanghai le 18 août. En effectuant une importante mise à niveau de la marque, Wanglaoji vise à redéfinir la consommation mondiale de boissons grâce à une image et à des produits mondiaux unifiés adaptés à diverses demandes. Quatre canettes internationales ont été dévoilées lors de l'événement : Classic (Ruby Roselle), No-sugar (Dawn Orange can), Plain (Golden Glaze can) et Bubble (Misty Blue can). Non seulement ces produits intègrent l'esthétique des couleurs orientales dans leur emballage, mais ils allient également la sagesse traditionnelle des herbes orientales aux tendances contemporaines comme les formulations sans sucre et étincelantes. Incarne de manière exhaustive la valeur, l'origine et la vitalité représentées par WALOVI.

M. Ye Jizeng, vice-directeur général de Guangzhou Wang Lao Ji Great Health Industry Co., Ltd., a souligné deux grandes tendances sur le marché mondial des boissons : l'augmentation des boissons saines et naturelles et la demande croissante d'options à faible teneur en sucre et sans sucre. Il a souligné qu'en tant que boisson chinoise originale ayant 197 ans d'histoire, WALOVI demeure engagé envers les ingrédients naturels et les principes axés sur la santé. Au cours des trois prochaines années, WALOVI prévoit de créer de multiples marchés étrangers avec des ventes supérieures à 100 millions de yuans chacun.

« Nous établirons des marchés modèles pour la distribution approfondie et le développement de la marque. Le lancement d'aujourd'hui est une étape stratégique dans notre plan directeur mondial, avec des préparations systématiques pour le développement de produits, l'amélioration de la marque, l'expansion des canaux et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. WALOVI fera croire au monde : Naturel est la direction du goût, sain offre le choix du bon goût. »

Selon Frost & Sullivan, WALOVI s'est classée au premier rang mondial sur le plan des ventes de boissons d'origine végétale pendant cinq années consécutives. À l'échelle nationale, elle détient près de 50 % du marché des boissons végétales. Au cours de la dernière décennie, la présence de la marque sur le marché étranger a été multipliée par 6,5, avec un taux de croissance annuel composé supérieur à 25 %.

Lors de l'événement, Wanglaoji a signé des accords avec le premier groupe de partenaires de WALOVI, dont Meituan Delivery, Eleme, Dianping, Ocean Engine et Jiaye Trading Canada Corp. Les nouveaux produits WALOVI seront bientôt disponibles en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie.

Grâce à sa stratégie mondiale systématique Product-Channel-Brand-Culture (PCBC), Wanglaoji s'engage à offrir au monde des choix durables et sains grâce à ses boissons naturelles de plantes de l'Est. Avec WALOVI, la marque vise à remodeler le paysage mondial des boissons, en offrant des solutions de rechange plus saines et en favorisant les échanges culturels par la consommation.

