La plupart des gens se concentrent sur leurs besoins plutôt que sur leurs désirs

TORONTO, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que plus de la moitié des Canadiens (56 %) réduisent leurs dépenses discrétionnaires afin d'atténuer l'impact de la hausse des coûts des biens et services. La plupart des gens (81 %) portent une attention particulière à leurs finances afin de pouvoir subvenir à leurs besoins avant de se concentrer sur leurs désirs.

Principales préoccupations en matière de finances personnelles :

Capacité de payer les dépenses imprévues : 60 %

Possibilité d'économiser : 55 %

Payer les dépenses quotidiennes : 48 %

Couvrir les dépenses courantes de la maison : 47 %

Capacité d'investir/de continuer à investir : 39 %

Capacité de faire des paiements hypothécaires mensuels : 27 %

Dans le contexte inflationniste actuel, bon nombre de gens cherchent à réduire leurs dépenses et certains disent qu'ils utilisent des stratégies comme le couponnage ou la recherche d'aubaines (37 %), le respect plus strict d'un budget (36 %) et le passage de produits de marque à des options moins coûteuses. (36 %) comme moyen de lutter contre la flambée des prix pour les besoins quotidiens.

De nombreux Canadiens (55 %) affirment qu'ils doivent aussi mieux gérer leurs finances cette année, 60 % des répondants ayant indiqué qu'ils s'inquiètent de leur capacité future de payer pour des dépenses imprévues.

« Alors que nous continuons de vivre dans un contexte économique en évolution, les Canadiens s'inquiètent de leur capacité de payer leurs dépenses quotidiennes et d'épargner pour l'avenir, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC. Novembre étant le Mois du mieux-être financier au Canada, c'est le moment idéal pour prendre des mesures pour améliorer son bien-être financier et ses connaissances en communiquant avec un conseiller. »

En moyenne, les Canadiens s'attribuent une note de 5,9 sur 10 en matière de littératie financière, et bon nombre d'entre eux (55 %) disent qu'ils aimeraient avoir un meilleur niveau de connaissances financières.

Domaines où les Canadiens estiment qu'ils pourraient profiter de conseils :

Conseils en matière d'investissements/aide à la création d'investissements : 23 %

Préparer sa retraite : 21 %

Stratégies pour compenser l'inflation : 19 %

Aide à la gestion du coût de la vie : 15 %

« Les Canadiens doivent savoir qu'un certain nombre de ressources sont disponibles pour les aider à améliorer leur littératie financière et à gérer leurs dépenses. Qu'il s'agisse d'accéder à des outils de budgétisation et à des calculatrices en ligne ou de discuter d'investissements avec un professionnel des finances, nous sommes là pour vous aider », a ajouté Mme Lucreziano.

Événements virtuels à venir :

La Banque CIBC organise régulièrement des événements virtuels pour aider les Canadiens en matière de bien-être financier, et ce, par rapport à des sujets comme les placements, la planification successorale, l'établissement d'objectifs, et bien plus. Le prochain événement virtuel qui aura lieu le 30 novembre - Protégez votre retraite contre l'inflation - met l'accent sur les stratégies de placements pour aider à bâtir et à préserver votre épargne-retraite, et à la maintenir sur la bonne voie, en fonction de chaque changement que la vie peut vous apporter. Pour vous inscrire, veuillez consulter : https://www.cibc.com/fr/special-offers/national-client-events.html?itrc=M673:22&#ondemand

