Plus de 1 500 Canadiens ont été sondés par la Banque Scotia en vue d'obtenir un portait de leurs habitudes d'épargne et de dépenses depuis le début de la pandémie. Le sondage a révélé qu'une personne sur cinq (25 %) a épargné plus grâce à une réduction des dépenses dans certaines catégories. Ceux qui ont économisé davantage expliquent avoir dépensé moins en restaurants (75 %), en divertissement (81 %), en habillement (58 %) et en frais de transport (41 %). Par ailleurs, plus d'un tiers (37 %) des personnes qui ont mis plus d'argent de côté ont déclaré que l'épargne était devenue une priorité depuis le début de la COVID-19.

« La pandémie a poussé de nombreux Canadiens à réévaluer leurs finances personnelles et leurs priorités à court terme, ce qui les a amenés à gérer différemment leur budget et à prévoir davantage les imprévus », explique D'Arcy McDonald, premier vice-président, Dépôts, placements et paiements de la Banque Scotia. « Avec la pandémie, l'épargne est devenue une priorité pour les Canadiens, mais la crise a également modifié les habitudes de dépenses et bien des gens voient leurs économies fructifier encore plus rapidement qu'avant. Les épargnants devraient donc consulter leur conseiller financier pour s'assurer qu'ils ont un bon plan qui leur permet d'investir et de faire fructifier leurs placements. »

Les Canadiens qui épargnent davantage profitent de ce surplus pour se constituer un fonds d'urgence (61 %), investir (34 %), payer des dettes (29 %) ou économiser en vue d'un achat important (26 %).

En gérant différemment leurs finances, les Canadiens se sentent également mieux préparés face à l'incertitude causée par la pandémie. Environ 41 % d'entre eux s'estiment prêts financièrement à traverser la crise, contre 35 % il y a seulement 6 mois.

Les dépenses du temps des Fêtes au temps de la COVID-19

Une grande majorité de Canadiens (88 %) croient que le temps des Fêtes sera très différent cette année. Parmi eux, 39 % déclarent qu'ils aiment faire des achats pendant cette période et que la pandémie n'y changera rien, tandis que 43 % des répondants estiment qu'ils auront de la difficulté à dégager des fonds pour couvrir ces dépenses. Plus de la moitié des sondés (56 %) expliquent qu'ils ont d'autres priorités et qu'ils feront plus attention cette année, alors qu'environ 30 % prévoient de dépenser plus que d'habitude grâce à l'argent épargné pendant la pandémie.

Nos meilleurs conseils pour épargner et investir

Déterminez le montant que vous êtes en mesure d'économiser : Vu la situation actuelle, ce montant pourrait ne pas être celui que vous imaginez. Commencez par calculer vos dépenses mensuelles, y compris le loyer ou les versements hypothécaires, les factures de services publics, les frais de transport, l'épicerie, les frais liés à la garde d'enfants, etc. Utilisez les entrées de fonds inattendues, par exemple les primes et les remboursements d'impôt, pour constituer votre fonds plus rapidement. Allouez-y le montant que vous pouvez; vous seriez surpris de l'effet d'une cotisation mensuelle de 20 $ au fil du temps.

Autres conclusions du sondage sur la préparation financière de la Banque Scotia

58 % des Canadiens déposent les fonds excédentaires qu'ils ne dépensent pas pendant la période de confinement dans leur compte d'épargne (compte-chèques, compte d'épargne à intérêt élevé, etc.) alors que 38 % l'investissent (REER, CELI, etc.).

33 % des répondants ont dû piger dans leur épargne pour couvrir leurs dépenses quotidiennes pendant la pandémie.

27 % des Canadiens priorisent l'épargne en réaction à la COVID-19, alors que 14 % d'entre eux mettent moins d'argent de côté. Une proportion de 18 % des répondants n'est tout simplement pas en mesure d'épargner à cause de la COVID-19.

41 % des sondés affirment que la COVID-19 n'a eu aucune incidence sur leur comportement en matière d'épargne.

Méthodologie : Le sondage de 2020 sur la préparation financière de la Banque Scotia a été réalisé par Maru/Blue le 7 octobre 2020. Au total, 1 511 sondages ont été remplis par un échantillon aléatoire de participants canadiens.

Conseil+

La réussite de nos clients est au cœur de notre philosophie. Depuis le début de la crise, la Banque Scotia a aidé plus de 375 000 clients à recevoir une aide financière et a donné des conseils à des milliers de clients pour les permettre de traverser cette période difficile. Conseils+ propose des plans sur mesure pour appuyer les objectifs financiers de nos clients, ainsi que des ressources, de l'information et du soutien professionnel pour les aider à garder le cap. Visitez le nouveau Centre ScotiaConseils+ ou contactez un conseiller de la Banque Scotia, et découvrez jusqu'où une simple conversation peut vous mener.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

