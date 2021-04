85 % des Canadiens estiment qu'il est important que les vaccins contre la COVID-19 soient distribués de façon équitable à l'échelle mondiale.

Plus de 8 Canadiens sur 10 sont d'accord pour dire que la vaccination dans les pays en développement est tout aussi importante que la vaccination dans les pays riches.

Deux tiers des Canadiens estiment que le Canada devrait diriger les efforts déployés pour veiller à ce que les pays à faible revenu aient toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 dont ils ont besoin.

devrait diriger les efforts déployés pour veiller à ce que les pays à faible revenu aient toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 dont ils ont besoin. Plus de 8 Canadiens sur 10 sont d'accord pour dire que le Canada devrait donner ses doses excédentaires de vaccins contre la COVID-19 aux pays à faible revenu une fois qu'il en aura obtenu suffisamment pour tous les Canadiens.

« Les Canadiens se soucient de l'équité vaccinale. La Semaine mondiale de la vaccination est un moment clé pour nous rappeler qu'en tant que Canadiens, nous pouvons jouer un rôle de premier plan afin de veiller à ce que les vaccins contre la COVID-19 soient abordables et accessibles pour tous, affirme David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. Le temps presse. Alors que les enseignants, les professionnels de la santé et des services sociaux continuent de travailler jour et nuit pour s'occuper des enfants dans les pays en développement, les vaccins contre la COVID-19 doivent atteindre ces travailleurs essentiels sans plus tarder. »

Lors du dépôt de son budget plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral s'est engagé à investir 375 millions de dollars pour soutenir la réponse internationale à la COVID-19, en mettant l'accent sur les besoins en matière de santé des pays en développement. UNICEF Canada a applaudi cette annonce, qui reconnait qu'une distribution équitable des vaccins à travers le monde est nécessaire afin de mettre fin à la pandémie pour tous.

En collaboration avec le Fonds autorenouvelable de l'OPS, l'UNICEF dirige les efforts pour acheter et fournir des vaccins contre la COVID-19 à la Facilité COVAX, efforts qui pourraient être les plus importants et les plus rapides jamais déployés dans le monde en matière de vaccins. L'UNICEF est en bonne voie d'atteindre son objectif de livrer en 2021 au moins 2 milliards de doses de vaccins aux pays participants dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur l'opinion des Canadiens concernant le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 à l'échelle internationale, UNICEF Canada s'est associé à l'organisme de recherches Fuse Insights. Un sondage représentatif des caractéristiques démographiques de la population s'est déroulé du 19 au 24 mars 2021 auprès d'un échantillon national de 1 008 adultes canadiens.

Téléchargez du contenu multimédia ici.

À propos du rôle de l'UNICEF dans COVAX

L'UNICEF met à profit son expérience à titre de plus important acheteur de vaccins au monde et collabore avec des fabricants et des partenaires dans l'achat de doses de vaccins contre la COVID-19, ainsi que dans le transport, la logistique et le stockage de ces doses. En collaboration avec le Fonds autorenouvelable de l'OPS, l'UNICEF dirige les efforts déployés en vue d'acheter et de fournir des doses de vaccins contre la COVID-19 pour COVAX. De plus, l'UNICEF, GAVI et l'OMS collaborent jour et nuit avec des gouvernements pour s'assurer que les pays soient prêts à recevoir les vaccins, avec les équipements appropriés de la chaîne frigorifique en place et les professionnels de la santé formés pour les dispenser. L'UNICEF joue également un rôle prédominant dans les efforts visant à favoriser la confiance dans les vaccins, en émettant des communications à ce sujet et en suivant et luttant contre la désinformation à l'échelle du monde entier.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

À propos de Fuse Insights

Fondée en 2016 par des chercheurs primés, Fuse Insights fournit des études de recherche personnalisées, des stratégies de recherche et des services de conseils pour ses clients, dont certaines des entreprises les plus importantes et les plus innovatrices du Canada. À Fuse Insights, nous croyons qu'une recherche fructueuse ne génère pas seulement des données, elle change la façon dont les gens pensent, elle façonne les stratégies et elle devient une partie intégrante de l'identité des entreprises.

SOURCE Canadian Unicef Committee

Renseignements: Pour organiser des entrevues, en savoir plus sur le sondage ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Marie-Claude Rouillard, Responsable des communications, UNICEF Canada, 514 232-4510, [email protected]; Emily O'Connor, Responsable des communications, UNICEF Canada, 647 500-4230, [email protected]

Liens connexes

http://www.unicef.ca/