Les Canadiens sont invités à porter un toast pour souligner la Journée canadienne de la bière

Le 9 octobre, dans le cadre de l'inauguration de la Journée canadienne de la bière, différentes fêtes - petites et grandes - se tiendront d'un océan à l'autre et donneront l'occasion aux brasseurs, aux agriculteurs, à l'industrie du tourisme et aux amateurs de bière de se rassembler et de souligner l'influence historique, culturelle et économique que la bière a exercée et continue d'exercer sur notre grand pays. La fête officielle du lancement se tiendra à la Great Western Brewing Company à Saskatoon.