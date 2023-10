La Semaine de collecte nationale, durant laquelle les boîtes pourront être remises à des points de don, aura lieu du 13 au 19 novembre

CALGARY, AB, le 10 oct. 2023 /CNW/ - La saison de collecte des boîtes-cadeaux pour l'Opération enfant de Noël de 2023 du Canada est en cours. Des personnes, familles, églises, entreprises, équipes sportives et groupes communautaires ont commencé à remplir des boîtes à chaussures de jouets, de fournitures scolaires, d'articles d'hygiène, de messages personnels et de photos. Ces boîtes seront remises aux enfants dans le besoin partout dans le monde.

L'Opération enfant de Noël est une initiative annuelle de la Bourse du Samaritain, un organisme humanitaire chrétien international qui œuvre dans plus de 100 pays. L'an dernier, les Canadiens ont rempli plus de 415 000 boîtes à chaussures de cadeaux qui témoignaient de l'amour et de l'espoir de Dieu à l'intention des enfants en difficulté en Afrique de l'Ouest, en Amérique centrale, en Ukraine et aux Philippines. Dans un monde marqué par l'inflation et les effets de la guerre, les enfants ont plus que jamais besoin de joie.

Grâce à tous les articles que les Canadiens déposent affectueusement dans leurs boîtes à chaussures, et à leurs dons de 10 $ par boîte servant à couvrir les frais d'expédition et les autres coûts connexes, la Bourse du Samaritain peut livrer des cadeaux à des enfants des quatre coins du monde qui vivent dans des conditions de pauvreté et de guerre et qui sont exposés aux maladies et à des catastrophes naturelles.

Depuis 1993, l'Opération enfant de Noël a recueilli et distribué plus de 200 millions de boîtes-cadeaux dans plus de 100 pays.

« Les enfants et les familles en difficulté ont besoin d'espoir, a déclaré Kendra Shields, directrice de l'Opération enfant de Noël. C'est l'essence même de l'Opération enfant de Noël. Chaque boîte-cadeau représente une occasion pour un enfant d'apprendre qu'il est important pour les Canadiens et, surtout, pour Dieu. C'est pourquoi je veux que tout le monde aide le plus grand nombre possible d'enfants dans le besoin en emballant des boîtes-cadeaux. »

La Semaine de collecte nationale de boîtes-cadeaux aura lieu du 13 au 19 novembre : Chaque don de boîte à chaussures remplie de cadeaux qui aura été livré à l'une des centaines de points de collecte situés partout au Canada d'ici le 19 novembre fera un long voyage et sera reçu par un enfant dans le besoin. Les Canadiens peuvent aussi remplir des boîtes en ligne à l'adresse PackABox.ca.

À propos de la Bourse du Samaritain

La Bourse du Samaritain est un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. En plus de mener l'Opération enfant de Noël, nous travaillons à fournir de l'eau salubre, des compétences professionnelles, ainsi que du matériel et de la formation agricoles à des familles de pays en voie de développement. Visitez le site SamaritansPurse.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Personne-ressource pour les médias d'information :

Pour planifier une entrevue avec un représentant local, national, ou international de l'Opération enfant de Noël, obtenir des renseignements au sujet des événements associés à la collecte de boîtes à chaussures, ou trouver un lieu de dépôt de boîtes à chaussures, veuillez communiquer avec :

Frank King, gestionnaire des relations avec les médias d'information, Bourse du Samaritain Canada

1 800 303-1269 ou 403 990-0161 (tél. cellulaire) ou [email protected]

Ressources pour les médias d'information : Vous trouverez des trousses de l'Opération enfant de Noël pour la radio, la télévision et les médias généraux ici. Pour en savoir plus à ce sujet et pour voir des suggestions de choses à mettre dans les boîtes à chaussures, visitez l'adresse SamaritansPurse.ca/OCC.

