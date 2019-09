Les Canadiens qui vivent dans l'Est de l'Ontario bénéficieront de services Internet plus rapides

Les résidents auront accès à des services Internet nouveaux ou plus rapides grâce à un investissement du gouvernement du Canada

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Les Canadiens comprennent l'importance de développer les collectivités. Ils ont toujours investi dans de meilleurs moyens de demeurer en contact les uns avec les autres - de la Voie maritime du Saint-Laurent au réseau ferroviaire national, en passant par la Transcanadienne. De tels investissements doivent maintenant être réalisés en tenant compte d'un monde de plus en plus numérique.

C'est dans cet esprit que la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé aujourd'hui un investissement d'un maximum de 16 millions $ pour que soient déployés de nouveaux services Internet haute vitesse dans l'Est de l'Ontario, y compris dans les comtés de Stormont et Durham. Aux fonds investis par le gouvernement du Canada s'ajoutera une contribution de Xplornet.

L'ajout de projets supplémentaires relatifs au déploiement d'Internet haute vitesse en Ontario a été rendu possible grâce aux fonds supplémentaires qui ont été annoncés pour le programme Brancher pour innover dans le budget 2019. Cet investissement aidera les résidents à rester en contact avec leurs proches, à faire des affaires en ligne, à suivre des cours à distance et à profiter des occasions de l'ère numérique.

Le programme Brancher pour innover investit dans le développement de l'infrastructure numérique essentielle aux réseaux Internet haute vitesse. Ces réseaux sont de véritables autoroutes numériques qui assurent le flux des données dans nos collectivités. Ils sont cruciaux pour le bon fonctionnement des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques et des entreprises dans un monde numérique.

Les Canadiens qui vivent dans les collectivités rurales et éloignées du Canada doivent avoir accès à Internet haute vitesse pour prospérer dans l'économie numérique. La haute vitesse pour tous : la stratégie canadienne pour la connectivité est la stratégie du gouvernement pour veiller à ce que les Canadiens aient accès à des services Internet haute vitesse à prix abordables, quel que soit l'endroit où ils vivent. Dans le cadre de celle-ci, le gouvernement s'engage en outre à améliorer la couverture des services sans fil où les Canadiens vivent et travaillent ainsi que le long des principales routes et autoroutes.

Citation

« L'accès à Internet haute vitesse est la clé de la prospérité des collectivités rurales du Canada. Ce projet permettra aux résidents de ces régions de l'Ontario de demeurer en contact avec leurs amis et leur famille et de communiquer avec des entreprises. Ils auront également un meilleur accès aux services et aux outils offerts en ligne. En leur offrant une meilleure connexion à large bande, nous augmenterons les possibilités de croissance économique et de diversification, ainsi que le niveau de vie dans les petites communautés rurales. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

Les faits en bref

Le gouvernement a proposé un plan ambitieux visant à ce que tous les ménages du Canada , si isolés qu'ils soient, aient accès aux services Internet haute vitesse et aux services mobiles sans fil.

, si isolés qu'ils soient, aient accès aux services Internet haute vitesse et aux services mobiles sans fil. Dans le budget de 2019 , le gouvernement a proposé un investissement historique de 6 milliards de dollars dans la connectivité haute vitesse. De nouveaux investissements au titre du programme Brancher pour innover constituent des éléments clés de ce financement.

, le gouvernement a proposé un investissement historique de 6 milliards de dollars dans la connectivité haute vitesse. De nouveaux investissements au titre du programme Brancher pour innover constituent des éléments clés de ce financement. Grâce à son programme Brancher pour innover, le gouvernement du Canada étend les services Internet haute vitesse aux résidents de plus de 900 collectivités rurales ou éloignées, dont 190 communautés autochtones. Les projets menés dans le cadre de Brancher pour innover ont le potentiel de toucher 380 000 ménages. Des annonces concernant d'autres investissements sont à venir sous peu.

étend les services Internet haute vitesse aux résidents de plus de 900 collectivités rurales ou éloignées, dont 190 communautés autochtones. Les projets menés dans le cadre de Brancher pour innover ont le potentiel de toucher 380 000 ménages. Des annonces concernant d'autres investissements sont à venir sous peu. En partenariat avec l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), le gouvernement du Canada a lancé un site où il est possible de faire un test de vitesse Internet rapidement et facilement. Ce test fournira à l'ACEI et au gouvernement les données requises pour étendre les réseaux haute vitesse aux communautés rurales, éloignées, nordiques et mal desservies d'un bout à l'autre du Canada .

a lancé un site où il est possible de faire un test de vitesse Internet rapidement et facilement. Ce test fournira à l'ACEI et au gouvernement les données requises pour étendre les réseaux haute vitesse aux communautés rurales, éloignées, nordiques et mal desservies d'un bout à l'autre du . Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural décrit des façons de maximiser le rendement des investissements fédéraux qui visent à améliorer la qualité et la résilience des infrastructures des collectivités, à créer de bons emplois, à soutenir les activités en matière de commerce et d'investissement, à consolider les compétences et à accueillir les nouveaux arrivants dans les communautés rurales.

décrit des façons de maximiser le rendement des investissements fédéraux qui visent à améliorer la qualité et la résilience des infrastructures des collectivités, à créer de bons emplois, à soutenir les activités en matière de commerce et d'investissement, à consolider les compétences et à accueillir les nouveaux arrivants dans les communautés rurales. Grâce aux 180 milliards de dollars issus du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , les collectivités rurales et nordiques du Canada bénéficient de la modernisation de leurs infrastructures publiques. Cela comprend des investissements dans les ponts, les routes et les autoroutes; les systèmes de traitement de l'eau; des sources d'électricité plus propres et plus abordables; des systèmes de collecte des eaux pluviales et des barrières naturelles qui servent à réduire les risques d'inondation qui sont la conséquence de phénomènes climatiques extrêmes. De ce montant :

, les collectivités rurales et nordiques du bénéficient de la modernisation de leurs infrastructures publiques. Cela comprend des investissements dans les ponts, les routes et les autoroutes; les systèmes de traitement de l'eau; des sources d'électricité plus propres et plus abordables; des systèmes de collecte des eaux pluviales et des barrières naturelles qui servent à réduire les risques d'inondation qui sont la conséquence de phénomènes climatiques extrêmes. De ce montant : 2 milliards de dollars sont destinés à soutenir des projets d'infrastructures qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et éloignées;



400 millions de dollars seront attribués par l'entremise du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, qui vise l'acheminement d'électricité de sources plus propres et plus abordables aux résidents qui vivent dans les territoires canadiens.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : InnovationCanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

Suivez Infrastructure Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @INFC_fra; Facebook : InfrastructureCanadaFRA; et Instagram : @infragram_can.



SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Monica Granados, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 343-550-5691, Monica.granados2@canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, 1-877-250-7154 (sans frais), infc.media.infc@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home