À la veille de la Journée mondiale du diabète, Sanofi Canada publie les résultats d'une étude de marché qui explore le parcours de soins des Canadiens vivant avec le diabète.

LAVAL, QC, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Quarante pour cent des Canadiens qui vivent avec le diabète affirment que les contrôles de santé mentale constituent un aspect important de leur traitement depuis le début de la pandémie de la COVID-19. C'est ce que révèle notamment une nouvelle étude de marché commandée par Sanofi Canada. Cependant, elle révèle aussi que seulement deux pour cent d'entre eux comptent un praticien en santé mentale ou un travailleur social au sein de leur équipe de soins.

Afin de mieux comprendre le parcours de soins actuel de ces patients, ainsi que l'impact de la pandémie de la COVID-19, les occasions d'améliorer les soins et le soutien que les Canadiens souhaitent recevoir après la pandémie, Sanofi Canada a commandé une étude de marché qui a été menée auprès de 1 001 Canadiens qui vivent avec le diabète.

« En écoutant directement ce que les gens avaient à dire et en en apprenant davantage sur la manière dont nous pouvons les soutenir, eux et leurs équipes de soins, nous nous efforçons maintenant d'aider à combler les lacunes en matière de soins de santé mentale en identifiant les ressources dans ce domaine et en donnant accès à ces ressources aux Canadiens qui vivent avec le diabète », explique Sabina Steinkellner, directrice générale, Médecines générales, chez Sanofi Canada. « Nous sommes déterminés à simplifier le parcours de traitement des Canadiens insulinodépendants et à être un partenaire de confiance pour leurs fournisseurs de soins de santé en comprenant leurs besoins et en agissant rapidement. »

Tout en s'inscrivant dans le thème Accès aux soins pour traiter le diabète de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre prochain, cette étude de marché de Sanofi Canada révèle également que plus de la moitié des Canadiens qui vivent avec le diabète (53 pour cent) souhaitent adopter une approche à 360° en matière de soins de santé holistiques, mais que seulement 30 pour cent d'entre eux y ont recours pour gérer leur diabète. Voici d'autres découvertes intéressantes tirées de cette étude :

Soixante-trois pour cent des Canadiens qui vivent avec le diabète affirment que leurs soins sont bien gérés.

Parmi ceux-ci, 64 pour cent expliquent qu'il leur a fallu entre six mois et quelques années avant d'avoir le sentiment que leur diabète était bien géré.

Près de 1 Canadien vivant avec le diabète sur 4 précise qu'il envisage de modifier son plan de traitement.

Quarante-huit pour cent des Canadiens qui vivent avec le diabète disent qu'ils ont de la difficulté à communiquer avec leur équipe de soins de santé en ce qui concerne leurs choix de vie personnels qui ont une incidence sur le diabète, comme l'exercice, la nutrition et l'alcool.

« Une forte incertitude, une modification des habitudes de vie et de nouveaux traitements accompagnent souvent le diagnostic d'une maladie chronique, comme le diabète », explique Marie-Josée Toutounji, pharmacienne et responsable intérimaire du service médical, Médecines générales, chez Sanofi-Canada. « Afin de favoriser la réflexion au-delà de l'approche classique de taille unique et de l'accès aux soins, nous partageons ces idées avec les professionnels de la santé dans le but d'ouvrir le dialogue. »

Enracinée dans les données et les idées, Sanofi Canada cherche à s'associer aux fournisseurs de soins de santé et aux organisations afin de soutenir les personnes vivant avec le diabète pendant qu'elles travaillent avec leurs équipes de soins de santé à relever les défis en santé mentale et à obtenir les meilleurs résultats possible en matière de traitement.

Cette année, la Journée mondiale du diabète marque une étape particulière pour la communauté du diabète. En effet, elle marque le centenaire de la découverte de l'insuline par Banting, Best, McLeod et Collip aux Laboratoires Connaught, le prédécesseur de Sanofi Canada. Cet héritage continue à ce jour d'inspirer les efforts de Sanofi Canada dans le domaine du diabète.

À propos de la méthodologie employée

En tout, 1 001 Canadiens vivant avec le diabète de type 1 ou de type 2 dans l'ensemble du pays ont répondu, entre le 16 et le 25 août 2021, à un sondage offert en français et en anglais.

