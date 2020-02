Les Canadiens près de 3 millions de kilos de piles des sites d'enfouissement en 2019

Appel à Recycler Canada déclare des résultats records de collecte de piles pour la deuxième année consécutive.

TORONTO, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, Inc., le programme national canadien de collecte et de recyclage des piles, annonce les meilleurs résultats de collecte de piles depuis sa création. Grâce à la participation accrue des Canadiens, près de 3 millions de kilogrammes de piles à usage domestique ont été recyclés en 2019, soit une augmentation de 9 % par rapport aux résultats de 2018.

Appel à Recycler Canada signale également une augmentation de plus de 10 % des piles collectées au Québec, en Colombie-Britannique, au Manitoba et L'Île-du-Prince-Édouard - où il agit en tant que programme officiel de gestion reconnu pour la récupération et le recyclage des piles et des batteries. L'élan est fort au Canada, où le recyclage des piles et la conscientisation semblent être élevés. Selon une étude Ipsos de 2019 commandée par Appel à Recycler Canada, près de 80 % en moyenne des résidents des provinces réglementées savent que les piles usagées doivent être recyclées et 68 % recyclent leurs piles usagées.

"Des partenariats solides avec des détaillants motivés, des dépôts municipaux et des institutions gouvernementales dans tout le pays ont contribué à établir un nouveau record pour Appel à Recycler en 2019", a déclaré Joe Zenobio, président de Appel à Recycler Canada, Inc. "Nous sommes extrêmement heureux de cette réalisation et fiers de constater que les consommateurs canadiens sont plus que jamais conscients du lien important qui existe entre le recyclage des piles et un environnement durable".

Les collectes en chiffres

Près de 3 millions de kilogrammes de piles à usage domestique ont été collectés dans tout le Canada .

. La Colombie-Britannique, le Manitoba , le Québec et L'Île-du-Prince-Édouard) ont sonné la charge avec les résultats de collecte les plus élevés.

, le Québec et L'Île-du-Prince-Édouard) ont sonné la charge avec les résultats de collecte les plus élevés. Les résidents du Québec ont collecté le plus grand nombre de piles pour une troisième année consécutive, recyclant plus de 1,2 million de kilogrammes de piles usagées, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2018.



Les habitants de la Colombie-Britannique ont recyclé plus de 720 000 kilogrammes de piles usagées, soit une augmentation annuelle de 14 % par rapport à 2018.



Les Manitobains ont recyclé 120 000 kilogrammes de piles usagées, ce qui représente une augmentation annuelle de 11 %.



L'Île-du-Prince-Édouard a recyclé 37 000 kilogrammes de piles usagées, avec la plus forte augmentation provinciale annuelle de 25 %, suivant l'entrée en vigueur de la Règlementation sur la récupération et le recyclage des piles et des batteries.

Depuis 21 ans, Appel à Recycler Canada, Inc. gère son programme de collecte et de recyclage des piles au Canada. Elle continue à s'assurer que les Canadiens disposent d'options de recyclage faciles et accessibles et, en 2019, a établi plus de 1 100 nouveaux sites de collecte afin de créer davantage de possibilités de collecte de piles. Plus de 91 % des Canadiens vivent dans un rayon de 15 kilomètres de l'un des points de dépôt publics d'Appel à Recycler situés dans les commerces de détail, les municipalités, les entreprises, les écoles/universités et les établissements gouvernementaux.

À propos d'Appel à Recycler Canada, Inc.

Appel à Recycler Canada, Inc. est une organisation à but non lucratif qui collecte et recycle gratuitement les piles pour les municipalités, les entreprises et les consommateurs. Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné 22 millions de kilogrammes de piles du flux de déchets et a établi plus de 9 000 sites de collecte à travers le Canada. Leader dans son domaine, Appel à Recycler est le fruit d'un engagement en faveur de la durabilité environnementale et répond ou dépasse les normes de recyclage les plus rigoureuses pour le recyclage et la gestion sécuritaires des piles. Pour plus d'informations, visitez le site appelarecycler.ca.

SOURCE Appel à Recycler Canada, Inc.

Renseignements: Tom Horn, Consultant, Proof Inc., [email protected], 416-969-2781; Fiona Bishop Johnston, Directrice des communications, Appel à Recycler Canada, [email protected], 416-307-2854