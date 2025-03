Les prix de cette année incluent 50 séjours tout compris pour deux personnes dans une propriété Princess Hotels & Resorts au Mexique ou en République dominicaine

MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - Partout au pays, la population canadienne participe avec enthousiasme au concours annuel Déroule pour gagnerMD de Tim Hortons. Pour l'année 2025, VacancesSellOff est fière d'être partenaire de Tim Hortons. Jusqu'au 23 mars 2025, les Canadiens et Canadiennes auront la chance de gagner une variété de prix dont 50 séjours tout compris pour deux personnes avec VacancesSellOff dans une propriété Princess Hotels & Resorts au Mexique ou en République dominicaine.

Depuis plus de 30 ans, VacancesSellOff est une agence de choix pour les personnes qui cherchent leur havre de bonheur. En plus d'une vaste communauté d'experts chevronnés qui s'inspire de leurs expériences passées pour façonner les prochains voyages de leurs clients, VacancesSellOff tire parti de ses relations solides auprès de partenaires hôteliers, de compagnies aériennes et de voyagistes pour offrir de bonnes vacances grâce aux meilleures aubaines de voyage autant pour des vacances tout compris, que des aventures en Europe ou des croisières incontournables. L'agence de voyages gère le plus gros de la planification de vacances et propose un grand éventail de destinations prisées à sa clientèle.

Les propriétés bien-aimées des Canadiens Princess Hotels & Resorts à la Riviera Maya et à Punta Cana, une marque réputée au Mexique et en République dominicaine, s'intègrent parfaitement à leurs environnements naturels. Chaque hôtel offre un service personnalisé et des commodités modernes, en plus d'un accès à des plages immaculées qui conviennent autant aux vacances en famille qu'entre adultes. Les personnes qui remporteront le concours Déroule pour gagnerMD avec VacancesSellOff auront la chance de découvrir une des propriétés paradisiaques Princess participantes (5 étoiles), comme le Platinum Yucatan Princess, Grand Riviera Princess, Family Club at Grand Riviera Princess, Grand Bavaro Princess, Family Club at Grand Bavaro Princess, Grand Sunset Princess, Caribe Deluxe Princess, Tropical Deluxe Princess et Punta Cana Princess.

Jusqu'au 23 mars 2025, les Canadiens peuvent visiter une succursale Tim Hortons participante afin de tenter leur chance pendant le concours Déroule pour gagnerMD. Les clients peuvent également réserver leur escapade tout compris dans une propriété Princess Hotels & Resorts en communiquant avec notre équipe d'experts de VacancesSellOff par téléphone ou en visitant le VacancesSellOff.com/fr.

Pour obtenir plus de détails sur le concours, visitez le deroulepourgagner.ca.

** Des règlements s'appliquent. Pour le Canada seulement. Aucun achat requis. Commence le 24 février 2025 et se termine le 23 mars 2025, la période des rebords de gobelets prendra fin lorsque tous les stocks de gobelets seront épuisés (vérifiez auprès du restaurant avant de commander). Ouvert aux résidents canadiens âgés de 13 ans ou plus (14 ans ou plus au Québec). Afin de révéler vos rebords numériques, vous devez d'abord ouvrir un compte FidéliTimMC. Tous les rebords numériques doivent être révélés au plus tard le 4 avril 2025. Vous devez répondre correctement à une question d'aptitudes. Pour consulter les règlements et détails du concours, visitez le deroulepourgagner.ca ou rendez-vous sur l'application.©Tim Hortons, 2025.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis tout ce temps, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis plus de 60 ans, Tim Hortons a ravi le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu un synonyme pour qualifier le café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants au Canada opérant dans l'industrie de la restauration rapide, et possède presque 4 000 restaurants à travers le pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien. Les clients peuvent y savourer des boissons chaudes ou froides de spécialité, telles que des cafés au lait, des cappuccinos, des espressos, du thé ou le fameux cappuccino glacéMC - le tout accompagné d'un délicieux déjeuner, d'un sandwich, d'un roulé ou d'une soupe. Tim Hortons a plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos de VacancesSellOff

VacancesSellOff offre aux Canadiens des services de voyage abordables depuis plus de 30 ans. Fondée en 1979, VacancesSellOff aide chaque année des dizaines de milliers de Canadiens à réserver leur escapade de rêve. Les experts en voyages de VacancesSellOff sont dédiés à aider les clients à réserver des vacances en personne ou par téléphone. Des partenariats développés avec des voyagistes majeurs permettent à VacancesSellOff d'offrir aux Canadiens d'excellentes aubaines sur les vols, les forfaits vacances, les croisières, les visites guidées, les séjours à l'hôtel, les locations de véhicule et bien plus encore dans des destinations partout dans le monde.

