Les Canadiens ont recyclé un nombre record de 4,1 millions de kilos de piles usagées en 2020

Appel à Recycler félicite les Canadiens pour avoir détourné une quantité record de piles des sites d'enfouissement à travers le pays

TORONTO, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, Inc., le programme national canadien de collecte et de recyclage des piles à usage domestique, annonce que 4,1 millions de kilogrammes de piles ont été recyclés en 2020. Malgré l'impact de la pandémie mondiale sur les habitudes de recyclage des piles, en continuant à recycler leurs piles en toute sécurité, les Canadiens ont contribué à détourner la plus grande quantité de piles des sites d'enfouissement de l'histoire d'Appel à Recycler.

Puisque les fréquentes fermetures et restrictions dans tout le pays ont eu un impact sur les habitudes de recyclage des piles, Appel à Recycler a concentré ses efforts à éduquer les Canadiens sur l'importance de protéger et d'entreposer leurs piles usagées à la maison jusqu'à ce qu'il soit sécuritaire de les amener à un point de dépôt. Les résultats des collectes de 2020 représentent l'engagement indéfectible des Canadiens en faveur du recyclage des piles et de la protection de l'environnement, malgré les défis qu'ils ont dû relever. Alors que le recyclage des piles a pris de l'ampleur dans tout le pays, les provinces réglementées de la Colombie-Britannique, du Québec et de l'Ontario, qui ont mis en œuvre leur règlement sur le recyclage des piles le 1er juillet 2020, ont enregistré les meilleurs résultats en matière de collecte.

Collectes en chiffres pour les provinces réglementées

Les consommateurs de piles à travers le Canada ont recyclé plus de 4,1 millions de kilogrammes de piles à usage domestique en 2020.

ont recyclé plus de 4,1 millions de kilogrammes de piles à usage domestique en 2020. Les provinces ayant une réglementation pour la gestion des piles en fin de vie ( Ontario , Québec, Colombie-Britannique, Manitoba et Île-du-Prince-Édouard) ont continué à détourner les piles usagées des sites d'enfouissement malgré les perturbations liées à la COVID-19 :

, Québec, Colombie-Britannique, et Île-du-Prince-Édouard) ont continué à détourner les piles usagées des sites d'enfouissement malgré les perturbations liées à la COVID-19 : Les résidents de l' Ontario ont collecté 1,7 million de kilogrammes de piles usagées en 2020, y compris les collectes à partir du 1er juillet, en vertu de la nouvelle réglementation de la province pour la gestion des piles en fin de vie.

ont collecté 1,7 million de kilogrammes de piles usagées en 2020, y compris les collectes à partir du 1er juillet, en vertu de la nouvelle réglementation de la province pour la gestion des piles en fin de vie.

Les résidents du Québec ont collecté 1,2 million de kilogrammes de piles usagées, en maintenant un rythme soutenu avec les collectes à partir de 2019.



Les résidents de la Colombie-Britannique ont recyclé plus de 780 000 kilogrammes de piles usagées, ce qui représente une augmentation annuelle de plus de 8 %.



Les résidents du Manitoba ont recyclé plus de 98 000 kilogrammes de piles usagées, ce qui représente une légère diminution par rapport à 2019.

ont recyclé plus de 98 000 kilogrammes de piles usagées, ce qui représente une légère diminution par rapport à 2019.

Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ont recyclé près de 20 000 kilogrammes de piles usagées, ce qui représente une diminution par rapport à 2019.

"Compte tenu des circonstances de l'année dernière, nous sommes plus que reconnaissants aux Canadiens de leur engagement continu à recycler leurs piles usagées et du rôle important qu'ils jouent pour aider à protéger notre environnement tout en assurant la sécurité de nos foyers et de nos communautés", a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada, Inc. "Grâce au soutien continu de nos partenaires de collecte et de programme, nous avons relevé les défis liés à la COVID-19, et nos efforts collectifs ont permis de recycler plus de piles que jamais auparavant".

Appel à Recycler Canada, Inc. gère son programme de collecte et de recyclage des piles à usage domestique au Canada depuis 1997 et continue à garantir aux Canadiens des options de recyclage faciles et accessibles grâce à ses programmes provinciaux de recyclage des piles, réglementés et volontaires. En 2020, Appel à Recycler a introduit plus de 1 000 nouveaux sites de collecte dans son réseau canadien en lançant le programme ontarien de collecte et de recyclage des piles à usage domestique. Quatre-vingt-douze pour cent des Canadiens vivent dans un rayon de 15 kilomètres d'un des points de dépôt publics d'Appel à Recycler dans les magasins de détail, les municipalités, les entreprises, les écoles/universités et les bâtiments gouvernementaux. Pour plus d'informations sur les résultats de la collecte aux États-Unis, cliquez ici.

À propos d'Appel à RecyclerTM

Appel à Recycler est le programme de collecte et de recyclage des piles à usage domestique approuvé pour les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard, et fonctionne comme une organisation de responsabilité des producteurs (ORP) enregistrée en Ontario conformément à la réglementation ontarienne sur les piles. Appel à Recycler accepte les piles domestiques (pesant jusqu'à 5 kg) pour le recyclage et les piles e-Mobilité utilisées pour alimenter les vélos électriques, les trottinettes électriques, les hoverboards et les planches à roulettes électriques.

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné 26 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement canadiens et satisfait ou dépasse les normes de recyclage les plus rigoureuses en matière de recyclage et de gestion sécuritaire des piles. Travaillant au nom de ses parties prenantes et avec un réseau de plus de 9 000 points de dépôt participants à travers le Canada, Appel à Recycler Canada poursuit sa quête pour assurer que le recyclage responsable des piles soit accessible à tous. Pour en savoir plus, visitez le site appelarecycler.ca ou composez le 1.888.224.9764.

SOURCE Appel à Recycler Canada, Inc.

Renseignements: Audrey Huot-Grondin, Conseillère, Capital-Image, [email protected], 438-350-0127 ; Fiona Bishop Johnston, Directeur des communications, Appel à Recycler Canada, Inc., [email protected], 416-307-2854