Les Canadiens ont à cœur de protéger les autres, mais des écarts persistent dans l'adoption des vaccins à l'approche de la saison des maladies respiratoires

Les conclusions du nouveau Rapport Pulse de Merck Canada révèlent que, bien que les Canadiens citent la protection des personnes vulnérables et des membres âgés de leur famille comme principales raisons de se faire vacciner, 48 % ont déclaré n'avoir reçu aucun des vaccins contre les maladies respiratoires visés par le sondage, soit les vaccins contre la grippe, la COVID-19, la maladie pneumococcique ou le virus respiratoire syncytial, au cours de la dernière année. Parmi les répondants, 64 % sont peu susceptibles ou ne savent pas s'ils discuteront de manière proactive des maladies respiratoires et des stratégies de prévention avec un professionnel de la santé au cours des six prochains mois2.

KIRKLAND (Québec), le 13 août 2026 /CNW/ -- Le Mois de la sensibilisation à la vaccination bat son plein au Canada et, pour l'occasion, Merck Canada dévoile les conclusions de son plus récent Rapport Pulse réalisé par Ipsos. Les résultats laissent entendre que de nombreux Canadiens pourraient laisser échapper des moyens de protéger leur santé respiratoire de manière proactive à l'approche de la saison des maladies respiratoires 2026-2027.

La volonté de protéger les personnes vulnérables de leur communauté et les membres âgés de leur famille figurait parmi les principales motivations invoquées par les Canadiens pour se faire vacciner1. Pourtant, le sondage a révélé un écart important entre les intentions et les actes. D'une part, près de la moitié (48 %) des répondants ont déclaré ne pas avoir reçu l'un des vaccins contre les maladies respiratoires visés par le sondage au cours des 12 derniers mois2. D'autre part, près des deux tiers (64 %) ont indiqué qu'ils sont peu susceptibles ou ne savent pas s'ils discuteront de manière proactive des maladies respiratoires et des stratégies de prévention avec un professionnel de la santé au cours des six prochains mois3.

Voici les principales conclusions du Rapport Pulse de Merck Canada :

Sensibilisation aux maladies respiratoires : la plupart des répondants connaissaient bien la grippe et la COVID-19 (respectivement 98 % et 99 %), mais moins de gens connaissent la maladie causée par le virus respiratoire syncytial (71 %) et la maladie pneumococcique (66 %) 4 .

la plupart des répondants connaissaient bien la grippe et la COVID-19 (respectivement 98 % et 99 %), mais moins de gens connaissent la maladie causée par le virus respiratoire syncytial (71 %) et la maladie pneumococcique (66 %) . Écarts dans l'adoption des vaccins : les taux de vaccination déclarés variaient selon les maladies respiratoires visées par le sondage : 44 % des répondants ont déclaré avoir reçu un vaccin contre la grippe et 34 %, un vaccin contre la COVID-19, au cours des 12 derniers mois, comparativement à 4 % ayant reçu un vaccin contre le virus respiratoire syncytial et 4 %, un vaccin antipneumococcique 2 .

les taux de vaccination déclarés variaient selon les maladies respiratoires visées par le sondage : 44 % des répondants ont déclaré avoir reçu un vaccin contre la grippe et 34 %, un vaccin contre la COVID-19, au cours des 12 derniers mois, comparativement à 4 % ayant reçu un vaccin contre le virus respiratoire syncytial et 4 %, un vaccin antipneumococcique . Incidence des maladies respiratoires sur les activités quotidiennes : plus du quart des répondants (28 %) ont indiqué qu'une maladie respiratoire avait perturbé leurs activités quotidiennes au cours de la dernière année, ce qui les a poussés le plus souvent à renoncer à des rencontres entre amis ou en famille ou à prendre des congés de maladie payés5.

« L'une des conclusions les plus encourageantes de ce sondage est que, de toute évidence, les Canadiens reconnaissent l'importance d'aider à protéger leur entourage », indique Matthew Thornhill, directeur exécutif du groupe commercial Vaccins et VIH chez Merck Canada. « Toutefois, les conclusions mettent aussi en lumière d'importantes lacunes en matière de sensibilisation et de passage à l'action. Bien que la population connaisse bien la grippe et la COVID-19, de nombreux Canadiens sont moins au fait d'autres maladies respiratoires, comme le virus respiratoire syncytial et la maladie pneumococcique4, et le taux d'adoption des vaccins contre ces maladies demeure faible2. À l'approche de la saison des maladies respiratoires, c'est l'occasion de favoriser des échanges plus éclairés avec des professionnels de la santé de confiance et d'aider les Canadiens à mieux connaître les stratégies de prévention, y compris les options de vaccination qui s'offrent à eux. »

Conformément aux conclusions d'autres sondages menés au cours des dernières années, le Rapport Pulse de Merck Canada a révélé que les médecins, les pharmaciens et les sites Web gouvernementaux consacrés à la santé demeurent parmi les sources d'information les plus fiables pour les Canadiens sur les maladies respiratoires, notamment sur les recommandations relatives à la vaccination et les critères d'admissibilité6. Cette tendance souligne le rôle important des professionnels de la santé et des organismes de santé publique pour favoriser une prise de décision éclairée et concertée. C'est par des discussions adaptées aux besoins de santé, aux antécédents médicaux et aux préférences individuelles de chacun que les Canadiens peuvent apprendre à connaître les stratégies de prévention offertes - y compris les options de vaccination - et à s'y retrouver, et ce, avant le début de la saison des maladies respiratoires.

Vous trouverez d'autres conclusions dans le document Rapport Pulse de Merck Canada : maladies respiratoires et connaissances sur la vaccination au Canada de 2026 et dans la fiche d'information qui l'accompagne.

À propos du sondage

Le sondage en ligne a été mené par Ipsos au nom de Merck Canada afin de mieux connaître la sensibilisation des Canadiens aux maladies respiratoires et leurs comportements en matière de prévention. Il portait sur quatre maladies respiratoires évitables par la vaccination : la grippe (grippe saisonnière), la COVID-19, le virus respiratoire syncytial et la maladie pneumococcique; il visait à évaluer la sensibilisation des Canadiens à ces maladies, leurs attitudes à l'égard de la prévention et leurs comportements en matière de santé respiratoire à l'approche de la saison des maladies respiratoires. Le sondage a été mené en ligne du 18 au 23 juin 2026 auprès de 1 000 Canadiens de 25 à 75 ans, par l'intermédiaire de la plateforme Ipsos iSay. Des quotas et des pondérations ont été appliqués pour s'assurer que l'échantillon soit représentatif de la population canadienne selon l'âge, le sexe et la région. Les résultats sont considérés comme précis à ± 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens de 25 à 75 ans avaient été sondés. L'intervalle de confiance est plus étendu pour les sous-ensembles de la population.

À propos des maladies respiratoires

Les maladies respiratoires touchent les poumons et les voies respiratoires et demeurent un enjeu de santé publique majeur au Canada7. Les maladies respiratoires évitables par la vaccination, notamment la grippe, la COVID-19, le virus respiratoire syncytial et la maladie pneumococcique, continuent d'être à l'origine de maladies graves, d'hospitalisations et de l'utilisation des ressources en santé au Canada8,9,10. Les personnes âgées et les jeunes enfants figurent parmi les groupes les plus exposés au risque de complications graves11. Au-delà de leurs répercussions sur la santé, les maladies respiratoires peuvent aussi avoir une incidence sur la productivité, les responsabilités de proche aidance et la participation à des activités professionnelles12. Une sensibilisation accrue et des conversations éclairées sur la santé respiratoire pourraient aider les Canadiens à mieux se préparer à la saison des maladies respiratoires.

À propos de Merck

Chez Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, nous sommes unis autour de notre objectif : nous utilisons la puissance de la science de pointe pour sauver et améliorer des vies à travers le monde. Depuis plus de 130 ans, nous apportons de l'espoir à l'humanité grâce au développement de médicaments et de vaccins importants. Nous aspirons à être la principale entreprise biopharmaceutique de recherche intensive au monde - et aujourd'hui, nous sommes à la pointe de la recherche pour proposer des solutions de santé innovantes qui font progresser la prévention et le traitement des maladies chez les humains et les animaux. Nous favorisons une main-d'œuvre mondiale diversifiée et inclusive et agissons de manière responsable chaque jour pour garantir un avenir sûr, durable et sain pour toutes les personnes et communautés. Pour plus d'informations sur nos opérations au Canada, rendez-vous sur www.merck.ca et contactez-nous sur LinkedIn.

Déclarations prospectives de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U.

Ce communiqué de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. (la Société) comprend des déclarations prospectives au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la Société et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si les risques et incertitudes se concrétisent, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux annoncés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence, les facteurs économiques généraux, incluant les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la réglementation du secteur pharmaceutique ou des lois concernant les soins de la santé aux États-Unis et dans le monde; les tendances mondiales à l'égard de la limitation des coûts des soins de santé; les avancées technologiques et les nouveaux produits et brevets des concurrents; les défis liés à l'élaboration d'un nouveau produit, ce qui inclut l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la Société à prédire précisément les conditions de marché futures; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies mondiales et le risque de souveraineté; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la Société et des autres protections relatives aux produits innovants; et le risque de faire l'objet d'actions judiciaires ou de mesures réglementaires.

La Société ne s'engage aucunement à publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans le rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 établi sur le formulaire 10-K et dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière (www.sec.gov).

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CA-NON-04805

Références :

Merck Canada. (2026). Rapport Pulse : Maladies respiratoires et connaissances sur la vaccination au Canada (p. 16). Merck Canada. (2026). Rapport Pulse : Maladies respiratoires et connaissances sur la vaccination au Canada (p. 15). Merck Canada. (2026). Rapport Pulse : Maladies respiratoires et connaissances sur la vaccination au Canada (p. 12). Merck Canada. (2026). Rapport Pulse : Maladies respiratoires et connaissances sur la vaccination au Canada (p. 9). Merck Canada. (2026). Rapport Pulse : Maladies respiratoires et connaissances sur la vaccination au Canada (p. 10). Merck Canada. (2026). Rapport Pulse : Maladies respiratoires et connaissances sur la vaccination au Canada (p. 18). Centers for Disease Control and Prevention. (2025). About respiratory illnesses. https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/about/index.html. Gouvernement du Canada. (2026). Rapport canadien de surveillance des virus respiratoires. https://sante-infobase.canada.ca/surveillance-virus-respiratoires/. Gouvernement du Canada. (2026). Surveillance des pneumococcies invasives au Canada, 2023. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2026-52/numero-1-2-janvier-fevrier-2026/surveillance-pneumococcies-invasives-canada-2023.html. Gouvernement du Canada. (2023). Pneumococcies invasives. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/maladies-pouvant-etre-prevenues-vaccination/pneumococcies-invasives/professionels.html. Gouvernement du Canada. (2026). Maladies respiratoires infectieuses : Réduisez votre risque. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladies-respiratoires-infectieuses-reduire-propagation-protection-individuelle.html. Marie-Hélène Blanchet Zumofen, Frimpter, J., & Hansen, S. A. (2022). Impact of Influenza and Influenza-Like Illness on Work Productivity Outcomes: a Systematic Literature Review. Pharmacoeconomics, 41(3), 253-273. https://doi.org/10.1007/s40273-022-01224-9.

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SOURCE Merck