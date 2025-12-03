OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Selon un nouveau sondage Ipsos réalisé pour le compte de l'Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS), les Canadiens sont favorables à l'intégration d'une gamme de mesures thérapeutiques pour le traitement des blessures dans les régimes d'assurance des employeurs et les structures d'impôt sur le revenu. Les Canadiens estiment également que la thérapie du sport apporte des avantages importants au système de santé et à l'économie en général, en aidant les personnes à se rétablir plus rapidement et à reprendre leurs activités normales.

La campagne « Bouger librement | Vivre pleinement » souligne l'importance d'améliorer l'accès à la thérapie du sport, une forme de physiothérapie dont l'objectif est de permettre aux personnes blessées de retrouver leur pleine capacité fonctionnelle le plus rapidement possible.

« La thérapie du sport consiste à aider les personnes à se rétablir plus rapidement afin qu'elles puissent retrouver pleinement leurs capacités au travail, à la maison et dans leurs activités ; et les Canadiens reconnaissent clairement l'impact plus large de cela », explique Mélanie Levac, directrice exécutive de l'ACTS. « Les blessures coûtent au Canada près de 30 milliards de dollars par an, et neuf Canadiens sur dix conviennent que des thérapies éprouvées, comme la thérapie du sport peuvent réduire la pression sur le système de santé et soutenir notre économie en aidant les gens à reprendre plus rapidement leurs activités normales. Les Canadiens souhaitent que les régimes d'avantages sociaux des employeurs et les politiques fiscales reflètent cette réalité. »

Conclusions du sondage mené par Ipsos :

Un peu plus de quatre Canadiens sur dix (44 %) déclarent avoir été ou être blessés d'une manière qui les a empêchés d'être pleinement fonctionnels au travail, à la maison ou dans leurs loisirs, ce qui représente près de 15 millions de personnes.

Presque tous les Canadiens (96 %) estiment que les régimes de santé des employeurs devraient couvrir un éventail de traitements pour les blessures, afin que les employés puissent accéder aux soins qui leur conviennent le mieux.

La plupart des Canadiens (91 %) s'accordent à dire qu'aider les gens à récupérer plus rapidement de leurs blessures a des répercussions majeures sur l'économie du pays, étant donné que les blessures coûtent au Canada près de 30 milliards de dollars par an.

Neuf Canadiens sur dix (94 %) croient que la couverture d'un éventail de traitements dans les régimes d'avantages sociaux aide les employeurs à attirer et à retenir les talents. L'adhésion à l'idée que les employeurs devraient couvrir un éventail de traitements augmente nettement avec l'âge (99 % chez les 55+, 96 % chez les 35 à 54 et 91 % chez les 18 à 34).

Plus de neuf personnes sur dix (92 %) estiment que les traitements éprouvés pour les blessures devraient pouvoir être réclamés dans la déclaration de revenus, un soutien qui est également le plus élevé chez les Canadiens plus âgés (95 % chez les 55+, 93 % chez les 35 à 54, 87 % chez les 18 à 34).

Les Canadiens soutiennent l'intégration de la thérapie du sport dans les régimes de santé et les crédits d'impôt.

La notoriété spontanée de la thérapie du sport s'établit à 48 %, derrière la physiothérapie (90 %) et l'ergothérapie (77 %), mais devant la thérapie par libération active (14 %). Une fois que les Canadiens en apprennent davantage sur la thérapie du sport, notamment qu'elle traite un large éventail de patients au moyen de thérapies manuelles, de prescriptions d'exercices, de modalités, d'attelles et de bandages, un soutien massif émerge :

91 % estiment que les thérapeutes du sport peuvent réduire la pression sur les médecins et les hôpitaux en fournissant des soins de réadaptation spécialisés ;

90 % conviennent que la thérapie du sport aide les gens à récupérer plus rapidement, réduisant ainsi les absences au travail et les impacts économiques ;

89 % estiment que les gens devraient pouvoir obtenir un crédit d'impôt pour frais médicaux pour la thérapie du sport, comme ils le font pour d'autres types de thérapie.

89 % estiment que la thérapie du sport devrait figurer parmi les options offertes dans les régimes d'assurance maladie des employeurs.

86 % aimeraient avoir accès à la thérapie du sport s'ils se blessaient.

Avec la campagne « Bouger librement | Vivre pleinement », l'ACTS travaille à créer un accès équitable à la thérapie du sport partout au Canada en faisant valoir son inclusion dans les régimes d'avantages sociaux des employeurs et en demandant que les thérapeutes du sport agréés soient ajoutés à la liste des praticiens médicaux autorisés de l'Agence du revenu du Canada aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.

AU SUJET DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES DU SPORT

L'ACTS est l'organisme administratif et d'agrément des thérapeutes du sport agréés qui exercent au Canada. Fondée en 1965 par un groupe de thérapeutes du sport qui travaillaient auprès d'équipes professionnelles de hockey et de football, l'ACTS représente maintenant plus de 3 000 membres. L'ACTS se consacre à la promotion et au développement de la profession de thérapeute du sport par la sensibilisation, la formation et la recherche.

