Première mondiale : des experts mesurent et publient l'Indice d'Humanité

QUÉBEC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Pour la première fois au monde, un groupe d'experts a évalué l'humanité de la population et publie aujourd'hui le tout premier Indice d'Humanité canadien. Dans ce portrait sans précédent de la perception de l'humanité au Canada, les Canadiens jettent un regard critique sur leur société en évaluant l'humanité de celle-ci à 61,3 / 100, reflétant un malaise face aux inégalités sociales, une perte de confiance dans les institutions et une perception d'un affaiblissement des valeurs humaines fondamentales.

Grande dissonance

Réalisé en collaboration avec la firme de recherche Léger, les résultats du sondage présentent une immense fracture de plus de 16 points entre la façon dont les Canadiens perçoivent leur propre humanité versus celle de leur société. En effet, alors qu'ils donnent une faible note à l'humanité de leur société (61,3), les Canadiens évaluent plutôt bien leur propre humanité en lui donnant une note de 77,6.

Cette fracture indique que si les Canadiens ont l'impression de faire leur part, ils estiment que le système social ou les structures collectives ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le souhaiteraient.

Des différences marquées entre les régions canadiennes

On remarque également une variation significative de la perception du niveau d'humanité selon la région dans laquelle l'Indice est évalué.

Ainsi, la population québécoise est celle ayant la perception la plus indulgente de l'humanité de sa société avec une note de 66. L'Alberta est quant à elle la région la plus critique envers le niveau d'humanité, évaluant celui-ci à 56,5.

Les autres régions évaluent l'humanité selon les scores ci-dessous :

Québec : 66 / 100 Colombie-Britannique : 61,3 / 100 Ontario : 60,3 / 100 Maritimes : 60 / 100 Prairies : 59,5 / 100 Alberta : 56,5 / 100

Les dimensions, leur influence et leur note

L'Indice d'Humanité est calculé en fonction de 14 dimensions, ayant chacune une incidence sur la perception de notre humanité. Lors de cette recherche, chaque dimension a été évaluée par les répondants.

Les dimensions se classent selon cet ordre lorsqu'on évalue l'impact et l'influence qu'elles ont sur notre humanité (de la plus à la moins influente) :

Générosité Démocratie Engagement et implication Vérité Ouverture et tolérance Liberté d'expression Optimisme et confiance Culture Relations de travail Paix sociale Égalité hommes et femmes Environnement Justice Équité

On remarque que la générosité et la démocratie se démarquent en tant que valeurs fortes et profondément ancrées dans la société canadienne, offrant ainsi des leviers pour améliorer la cohésion sociale.

Lorsqu'on regarde la note (score) donnée par les Canadiens pour chaque dimension, le classement se dessine plutôt ainsi (de la mieux à la moins bien notée) :

Égalité hommes-femmes (66,3) Ouverture et tolérance (65,3) Relations de travail (63,6) Démocratie (63) Culture (62,9) Optimisme et confiance (62,8) Engagement et implication (61,2) Liberté d'expression (61,2) Générosité (60,7) Paix sociale (59,9) Vérité (58,9) Environnement (58,4) Justice (56,6) Équité (53,7)

Certaines dimensions cruciales telles que l'équité, la justice et la protection de l'environnement présentent une influence et des résultats plus faibles, ce qui indique des défis structurels à surmonter pour renforcer la perception d'une société juste et inclusive.

Citations

« Cette première recherche de l'Indice d'Humanité nous permet, pour la toute première fois, de nous situer, tant par rapport à notre niveau d'humanité que des dimensions qui la définissent. Les résultats, avouons-le, sont faibles. Mais l'important n'est plus maintenant de savoir où l'on se situe, mais plutôt où l'on veut se rendre. Comme la société est la somme de ses individus, il est possible de faire évoluer l'Indice d'Humanité en intégrant de simples gestes à nos quotidiens. Nous en avons par ailleurs dressé une liste sur notre site Web et invitons toutes les personnes qui sont intéressées à aller la consulter. »

- Pierre Côté, fondateur de l'Indice d'Humanité

Pour de l'information additionnelle : indicedhumanite.ca

À propos de l'Indice d'Humanité

L'Indice d'Humanité prend sa source dans la perception qu'ont les Canadiens du niveau d'humanité de leur société. Conçu par Pierre Côté en collaboration avec les chercheurs de la firme Léger, l'Indice d'Humanité est calculé à partir de l'évaluation de notre humanité et de l'impact des 14 dimensions qui le définissent et l'encadrent.

L'Indice d'Humanité vise à concrétiser la notion d'humanité, sensibiliser la population à celle-ci, susciter des prises de conscience et favoriser des comportements plus humanistes. Il sera évalué et publié chaque année afin que les Canadiens puissent observer l'évolution de celui-ci.

