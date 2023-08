Le CIFAR encourage les Canadiens et Canadiennes à améliorer leurs connaissances sur l'IA grâce à un nouveau cours en ligne gratuit : Objectif IA

TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) publie les résultats d'une étude intitulée « Insoucieusement optimistes », qui suggère que les Canadiens et Canadiennes sont tellement captivés à jouer avec les nouveaux outils d'IA qu'ils ne prennent pas conscience de toute la portée des risques et des possibilités qui en découlent. L'organisation a fait part de ces résultats à l'occasion du lancement d'un nouveau cours en ligne gratuit en français et en anglais, Objectif IA, destiné à améliorer les connaissances de la population canadienne sur l'IA. Le CIFAR est un organisme de recherche mondial qui, entre autres initiatives, dirige la stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle.

« Les technologies de l'IA sont de plus en plus appliquées à des processus décisionnels qui ont des répercussions directes sur les personnes, comme la sélection de CV, l'analyse de données sur les soins de santé ou l'évaluation du risque hypothécaire », explique Elissa Strome, directrice exécutive, Stratégie pancanadienne en matière d'IA, CIFAR. « Puisque l'IA joue un rôle de plus en plus important dans notre vie personnelle et professionnelle, il est essentiel que tous les Canadiens et Canadiennes acquièrent des connaissances de base sur le sujet. »

Ce besoin ressort de la dernière étude qui comprend un audit national d'écoute des médias sociaux qui a analysé 6,9 millions de publications mentionnant l'IA sur une période de deux ans, ainsi que les requêtes de recherche en ligne liées à l'IA au cours des cinq dernières années.

L'étude a révélé que les discussions positives dépassaient largement les discussions négatives, dans une proportion de près de deux pour un, et que tous les groupes d'âge semblaient participer à la discussion. Les gens du Québec entretiennent presque deux fois plus de discussions en ligne sur l'IA que ceux des autres régions du pays (63 pourcent comparativement à 32 pourcent).

La population canadienne, enthousiasmée par les nouveaux outils d'IA, semble faire fi de toute prudence. Ils sont en mode « jeu » et souffrent du syndrome de « l'objet brillant ». Un exemple concret : au printemps dernier, par exemple, les requêtes de recherche pour « ChatGPT » ont dépassé celles pour « IA ». La population semble moins consciente de questions importantes comme l'équité et la partialité, qui sont des considérations essentielles pour une IA responsable. Ces questions étaient manifestement absentes des données obtenues à grande échelle.

En offrant à la population canadienne une vision globale importante, Objectif IA propose des enseignements directement donnés par des spécialistes mondiaux de l'IA, dont Yann LeCun, responsable de la recherche en IA, Meta; Julie Owono, directrice exécutive, Internet Sans Frontières; et Stuart Russell, professeur, Université de Californie, Berkeley. La formation autonome, offerte dans les deux langues officielles, peut être suivie en moins d'une journée et un certificat numérique est décerné à l'issue du cours.

Concrètement, le cours permettra aux Canadiens et Canadiennes de :

Comprendre la signification des différents termes relatifs à l'IA (apprentissage automatique par rapport à apprentissage profond, ou métadonnées par rapport aux sciences des données);

Déboulonner les mythes courants sur l'IA tels que : « Les programmes d'IA sont plus intelligents que les humains. »;

Avoir une vision d'ensemble du potentiel de l'IA, y compris de la façon dont l'IA joue un rôle dans la prévention des maladies, aide à prédire les catastrophes mondiales, telles que les famines, et de la façon dont les scientifiques de l'IA utilisent les données pour aider à dépolluer les océans;

Réfléchir aux enjeux éthiques de l'IA et de l'utilisation des données liés à la confidentialité, à la désinformation, à la partialité et à la prise de décision algorithmique.

Le groupe de travail sur la sensibilisation du public du Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle du gouvernement du Canada, après avoir consulté le public sur ses perspectives concernant l'IA en 2021, a recommandé qu'un cours en ligne gratuit sur la connaissance de l'IA soit mis à la disposition de tous les Canadiens et Canadiennes. Objectif IA, du CIFAR, répond à cet appel.

Le rapport, « Insoucieusement optimistes », fait état de trois mesures susceptibles de promouvoir l'IA pour le bien public dans l'ensemble du pays. Ces mesures comprennent :

Contrer les biais des systèmes d'IA : Le Canada doit chercher avec diligence les zones de flou et les biais dans la construction des systèmes d'IA, s'en prémunir et les atténuer. Les Canadiens et Canadiennes doivent demander des comptes aux décideurs politiques et aux autorités de réglementation, en veillant à la représentation et à l'inclusion au sein des équipes qui créent et sécurisent l'IA. Améliorer la connaissance de l'IA partout au Canada : Alors que le monde s'éveille aux possibilités offertes par l'IA, le Canada a l'occasion d'améliorer la connaissance de l'IA afin que ses citoyens puissent mieux comprendre les possibilités et les risques que présentent les avancées en matière d'IA. Promouvoir la participation de la population : Le Canada a besoin d'une plus grande participation de la population à la création des politiques et des réglementations. Ce type de dialogue peut permettre aux décideurs de continuer à mettre l'accent sur l'évolution de l'IA pour le bien commun et sur l'équité des droits des citoyens.

« Plusieurs des outils d'IA qui existent aujourd'hui dans le monde sont le fruit de recherches menées au Canada, et nous continuons à jouer un rôle de premier plan dans l'avancement de l'IA responsable », fait remarquer Mme Strome. « En poursuivant dans cette voie, les Canadiens et Canadiennes peuvent et doivent exiger que les entreprises et les institutions mettent en œuvre ces technologies de manière responsable et sécuritaire, avec des règles que feront respecter nos gouvernements et nos organismes de réglementation. Pour ce faire, nous avons besoin d'une population éclairée, et ce cours est un pas dans cette direction. »

Le cours Objectif IA est actuellement offert en ligne aux Canadiens et Canadiennes à : https://cifar.ca/fr/ia/objectifia/.

Méthodologie de l'étude et du rapport « Insoucieusement optimistes » : Cette recherche a consisté en un audit national d'écoute des médias sociaux réalisé sur NetBase Quid, un outil d'information sur les consommateurs et le marché alimenté par l'IA, afin d'analyser les tendances de l'IA qui sont alimentées dans les discussions des médias sociaux canadiens. Le volume de mentions, le score de sentiment, la participation, la portée et la part de voix ont fait l'objet d'un suivi. Cette vérification a analysé les données du 20 janvier 2021 au 20 avril 2023. Bien qu'il soit difficile de quantifier la marge d'erreur exacte, les études de recherche sur les outils d'analyse du sentiment font généralement état de niveaux de précision allant de 70 % à 90 %. Cette étude a également pris en compte les volumes de recherche et les données de Google Trends et de la fonction People Also Ask (PAA) de Google sur les requêtes de recherche liées à l'IA en ligne par les Canadiens et Canadiennes. Les recherches effectuées entre le 20 avril 2017 et le 20 avril 2023 ont été analysées et incluses dans cette analyse de recherche.

À propos du CIFAR : Le CIFAR est un organisme de recherche mondial établi au Canada qui rassemble des cerveaux extraordinaires pour répondre aux questions les plus importantes auxquelles la science et l'humanité font face. En créant des communautés de collaboration interdisciplinaires et mondiales à long terme, nous offrons aux meilleurs chercheurs du monde un environnement inégalé de confiance, de transparence et de partage des connaissances. Notre modèle, qui a fait ses preuves, inspire de nouvelles directions de recherche, crée une culture de la prise de risque, accélère la découverte et permet des percées au-delà des frontières et des disciplines universitaires. Grâce à la mobilisation des connaissances, nous sommes des vecteurs de changement dans le secteur, au sein des pouvoirs publics et dans la société. En 2017, le gouvernement du Canada a chargé le CIFAR d'élaborer et de diriger la stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle (IA), la première stratégie nationale en matière d'IA au monde. Notre communauté de chercheurs comprend plus de 400 chercheurs provenant de 161 établissements dans 18 pays. Nos membres, titulaires de chaires, professeurs et spécialistes-conseils comptent parmi les chercheurs les plus cités au monde. Vingt prix Nobel ont été décernés à des chercheurs affiliés au CIFAR. Nous sommes soutenus par les gouvernements du Canada, de l'Alberta et du Québec, ainsi que par des fondations, des particuliers, des entreprises et des organisations partenaires canadiennes et internationales.

