TORONTO, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Apobiologix, une division d'Apotex Inc., élargit sa gamme de produits en lançant l'auto-injecteur prérempli LapelgaMD, le pegfilgrastim biosimilaire que l'entreprise a lancé au Canada en 2019. Apobiologix, qui se voue au développement de médicaments biosimilaires pour le marché mondial, est la seule entreprise d'agents biosimilaires à offrir un auto-injecteur de pegfilgrastim. La seringue préremplie de Lapelga restera offerte.

Lapelga stimule la production de globules blancs dans l'organisme, ce qui permet de combattre les infections chez les patients qui subissent certains traitements contre le cancer, comme la chimiothérapie et la radiothérapie. L'auto-injecteur prérempli Lapelga, conçu pour une administration simplifiée et précise de la dose, offre aux patients une option de rechange à la seringue préremplie. L'auto-injecteur prérempli contient le même traitement que la seringue préremplie. Le dispositif d'auto-administration comporte des indicateurs visuel et auditif de l'injection complète de la dose.

« Nous sommes fiers d'aider les patients en leur fournissant une autre option novatrice et abordable leur permettant de choisir la présentation qui répond le mieux à leurs besoins », soutient Mike Woolcock, vice-président principal, Apobiologix. L'approbation de Lapelga par Santé Canada était la première approbation au monde de pegfilgrastim biosimilaire dans un marché hautement réglementé. Apobiologix a lancé son premier produit, Grastofil (filgrastim) au Canada en 2016. Puis, elle a lancé son premier traitement thérapeutique, BambeviMD, en 2021.

Conçus pour être analogues à un médicament biologique approuvé, les médicaments biosimilaires sont approuvés selon les mêmes normes de qualité, d'innocuité et d'efficacité que les médicaments biologiques.

La gamme de produits Apobiologix a permis de faire épargner au système de santé des dizaines de millions de dollars tout en élargissant l'utilisation pour les patients dans le besoin par dizaines de milliers.

