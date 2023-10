TORONTO, le 29 sept. 2023 /CNW/ - La Baie d'Hudson est fière de présenter la cohorte 2023 des créateurs de la nouvelle génération des Canadian Arts and Fashion Awards (CAFA, prix canadiens des arts et de la mode). Forte du succès obtenu à son lancement l'an dernier, cette catégorie d'envergure met en lumière 20 talents émergents d'exception provenant des quatre coins du pays et évoluant dans des sphères artistiques variées, dont le maquillage, le design numérique et graphique, la photographie et le stylisme. La fébrilité est palpable à l'approche du 10e anniversaire de la cérémonie de remise des prix CAFA, le 14 octobre prochain. Cette soirée consacrée à l'innovation et à l'inspiration célèbrera l'œuvre de ces jeunes créateurs et de tous ceux et celles qui façonnent le paysage de la mode et des arts canadiens.

« Les CAFA sont très heureux de dévoiler leur deuxième liste annuelle des créateurs de la nouvelle génération », a déclaré Vicky Milner, présidente des CAFA. « L'édition de 2023 est un amalgame inspirant d'artistes qui transforment l'industrie de la mode canadienne. Même si nous fêtons nos 10 ans cette année, nous demeurons concentrés sur notre mission de souligner les succès de taille et de promouvoir la prochaine génération de talents. Nous remercions La Baie d'Hudson pour son soutien constant et offrons toutes nos félicitations aux lauréats de 2023! »

« En tant que première destination pour le style et la qualité au Canada, nous sommes convaincus de l'importance de cultiver et de célébrer les talents d'ici », a souligné Leith Sinker, PVP, DGA, Chaussures, produits de beauté et catégories fondamentales à La Baie d'Hudson. « Ces créateurs émergents sont le fer de lance de notre industrie. Ils insufflent une énergie nouvelle et des idées d'avant-garde qui vont forger l'avenir de la mode canadienne. Félicitations à toutes les personnes composant la cohorte de cette année. »

Voici les noms figurant sur la liste 2023 des créateurs de la nouvelle génération :

Nous rendrons hommage aux finalistes lors de la cérémonie de remise des CAFA, qui aura lieu 14 octobre 2023 à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto.

À PROPOS DES CAFA

Les CAFA ont été créés pour soutenir et célébrer l'industrie canadienne de la mode. En reconnaissant les réalisations exceptionnelles et les talents émergents de la mode canadienne et en en faisant la promotion, les CAFA ont pour mission d'obtenir une plus grande reconnaissance pour nos artistes et de leur offrir une plus grande place sur le marché, tant au pays qu'à l'étranger, en plus de soutenir le développement économique de l'industrie de la mode. Les CAFA s'engagent à développer et à cultiver davantage les talents locaux en leur offrant des occasions de mentorat et de financement, ainsi qu'en établissant des partenariats collaboratifs visant à unir l'industrie de la mode et les diverses initiatives existantes en matière de mode au pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.cafawards.ca .

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. La Baie d'Hudson exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 83 magasins répartis d'un océan à l'autre. Elle s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

